Shpërthim në një minierë në Kolumbi, 9 të vdekur dhe 6 të plagosur

Berk Kutay Gökmen
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Nëntë persona humbën jetën dhe gjashtë të tjerë u plagosën dhe u shpëtuan pas një shpërthimi të shkaktuar nga një grumbullim i gazit në një minierë qymyri në departamentin qendror të Cundinamarca-s në Kolumbi, tha të hënën agjencia minerare e vendit, transmeton Anadolu.
Shpërthimi ndodhi në minierën La Ciscuda në Sutatausa, Cundinamarca. Të gjithë 15 punëtorët që ishin brenda në atë kohë u prekën, gjashtë u shpëtuan të gjallë dhe u transportuan në një spital për kujdes mjekësor, sipas Agjencisë Kombëtare të Minierave.
Agjencia shtoi se një inspektim më 9 prill kishte sinjalizuar tashmë shqetësime për sigurinë në vend, duke përfshirë grumbullimin e gazit dhe mbylljen e dobët të tuneleve të braktisura dhe kishte lëshuar rekomandime për të përmirësuar ventilimin dhe menaxhimin e pluhurit.
Guvernatori i Cundinamarca-s, Jorge Emilio Rey postoi në platformën amerikane të mediave sociale X se ekipet nga Kryqi i Kuq Kolumbian janë gjithashtu në vendngjarje, duke ofruar mbështetje psikosociale për familjet e viktimave dhe të tjerët të prekur, ndërsa shprehu ngushëllime dhe solidaritet pas katastrofës minerare.