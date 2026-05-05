Shpërthim në një fabrikë fishekzjarrësh në Kinë, 26 persona humbën jetën

Islam Uddin
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Të paktën 26 persona humbën jetën dhe 61 të tjerë u plagosën në një shpërthim masiv në një fabrikë fishekzjarrësh në Kinën qendrore, raportoi sot Agjencia Shtetërore e Lajmeve Xinhua, transmeton Anadolu.
Sipas raportimit nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve Xinhua, shpërthimi ndodhi të hënën pasdite në Liuyang, një qytet në nivel qarku nën Changsha, kryeqytetin e provincës Hunan. Autoritetet njoftuan se operacionet e shpëtimit filluan menjëherë, me më shumë se 480 personel të vendosur në pesë ekipe së bashku me robotë të specializuar shpëtimi.
Zyrtarët thanë se lokacioni i shpërthimit ndodhej pranë dy depove të barutit të zi, duke ngritur shqetësime për shpërthime të mundshme dytësore. Si masë paraprake, banorët aty pranë u evakuuan dhe u krijua një zonë sigurie.
Deri sot në mëngjes, ekipet e shpëtimit përfunduan një operacion fillestar kërkimi, duke konfirmuar numrin e të vdekurve dhe duke i transferuar të plagosurit në spitale për trajtim. Një raund i dytë përpjekjesh kërkimi është duke vazhduar.
Ekspertë nga Ministria e Menaxhimit të Emergjencave janë dërguar për të ndihmuar me shpëtimin dhe hetimin.
Presidenti kinez Xi Jinping kërkoi hetim të shpejtë për shkakun e shpërthimit dhe përgjegjësinë e atyre që janë përgjegjës. Ai u bëri thirrje autoriteteve përkatëse të nxjerrin mësime nga incidenti, të forcojnë masat e sigurisë në vendin e punës, të kryejnë inspektime, të adresojnë rreziqet në industritë kryesore, të përforcojnë sigurinë publike dhe të garantojnë sigurinë e jetës dhe pronës së njerëzve.
Policia ka ndaluar personin përgjegjës të kompanisë ndërsa autoritetet vazhdojnë të hetojnë shkakun e shpërthimit.