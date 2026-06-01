Shpërthim i fuqishëm në një fabrikë fishekzjarrësh në Maltë, plagosen dy persona

Barış Seçkin
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Dy persona u plagosën lehtë si pasojë e një shpërthimi të fuqishëm që ndodhi herët në mëngjes në një fabrikë për prodhimin e fishekzjarrëve në zonën Maghtab në Malta, transmeton Anadolu.
Sipas raportimeve të mediave lokale, shpërthimi ka ndodhur rreth orës 06:30 sipas kohës lokale në fabrikën e fishekzjarrëve “Lourdes”, e cila ndodhet në rrugën Triq il-Qadi në pjesën veriperëndimore të ishullit të Maltës.
Si pasojë e shpërthimit, dy persona të moshave 67 dhe 47 vjeç pësuan lëndime të lehta. Gjithashtu, shumë shtëpi, ndërtesa dhe automjete në zonë u dëmtuan nga thyerja e xhamave.
Ndërkohë, u raportua se disa kafshë në fermat pranë fabrikës mund të kenë ngordhur si pasojë e shpërthimit.
Një dëshmitar okular tregoi se, pasi dëgjoi shpërthimin e parë dhe iu afrua dritares për të parë se çfarë kishte ndodhur, ndodhi edhe një shpërthim i dytë.
Shpërthimi në fabrikë u pa edhe nga zonat e banuara përreth, ndërsa reja e tymit arriti afërsisht 300 metra lartësi.
Pas incidentit, shërbimet zjarrfikëse dhe Mbrojtja Civile e Maltës po i vazhdojnë punimet dhe inspektimet në vendngjarje.