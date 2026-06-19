Shpërthen zjarr në një shkollë fillore në Tokio, 10 të lënduar dhe qindra të evakuuar

Faisal Mahmud
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Pothuajse 300 nxënës dhe anëtarë të stafit janë evakuuar pasi mëngjesin e sotëm një zjarr shpërtheu në një shkollë fillore në Tokio të Japonisë, ndërkohë 10 persona pësuan lëndime të lehta, transmeton Anadolu.
Mediat lokale raportojnë se zjarri shpërtheu pranë një salle muzike në katin e katërt të Shkollës Fillore "Takinogawa Nr. 3" në një lagje të Tokios, duke nxitur një reagim emergjent në shkallë të gjerë.
Zjarrfikësit dërguan dhjetëra automjete zjarrfikëse në vendngjarje ndërsa tym i dendur i zi dilte nga dritaret e kateve të sipërme të shkollës.
Sipas gazetës "Mainichi Shimbun", të gjithë nxënësit dhe personeli i shkollës u evakuuan në mënyrë të sigurt.
Shkaku i zjarrit ende nuk është përcaktuar.