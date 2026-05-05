Shpërthen vullkani Kanlaon në Filipine, nxjerr hi në lartësi prej 800 metrash

Islam Uddin
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Një vullkan në Filipinet qendrore shpërtheu sot herët, duke hedhur një re hiri rreth 800 metra në qiell dhe duke i bërë autoritetet të mbajnë nivelin e gatishmërisë, transmeton Anadolu.
Sipas Institutit Filipinas të Vullkanologjisë dhe Sizmologjisë (Phivolcs), shpërthimet nga vullkani Kanlaon ndodhën menjëherë pas agimit, me hirin që ka lëvizur drejt perëndimit ndërsa niveli i gatishmërisë 2 mbetet në fuqi, duke sinjalizuar trazira të shtuara vullkanike, raportoi media lokale "Inquirer".
Në 24 orët e fundit, vullkani regjistroi emetime të shumta hiri dhe tërmete vullkanike, së bashku me nivele të larta të dioksidit të squfurit dhe fryrje të vazhdueshme të tokës.
Zyrtarët paralajmëruan popullatën të qëndrojë larg zonës së përhershme të rrezikut prej 4 kilometrash për shkak të rrezikut të shpërthimeve të papritura.