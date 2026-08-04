Shpërthen mina tokësore në Jemen, humbin jetën 4 anëtarë të një familjeje dhe 6 të tjerë plagosen

Şahin Demir
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Katër civilë nga e njëjta familje humbën jetën dhe 6 të tjerë u plagosën dje nga një minë tokësore që shpërtheu në provincën perëndimore Hodeidah të Jemenit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Zyra për Media e Guvernatorit Hodeidah, duke cituar Zyrën e qeverisë për të Drejtat e Njeriut, tha se shpërthimi ndodhi pranë Bir Al-Zaafaran, në veri të rrethit Al-Durayhimi në Hodeidah jugore.
Deklarata akuzoi grupin Huthi për vendosjen e pajisjes shpërthyese, duke e përshkruar incidentin si një nga më vdekjeprurësit që ka goditur provincën. Huthit nuk e komentuan menjëherë këtë pretendim.
Ai paralajmëroi se Hodeidah mbetet një nga provincat më të kontaminuara të Jemenit me mina tokësore, pajisje shpërthyese dhe mbetje të tjera të luftës.
OKB-ja paralajmëroi në maj 2023 se miliona mina tokësore dhe mbetje shpërthyese të luftës vazhdojnë të pengojnë aksesin humanitar në të gjithë Jemenin.
Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq paralajmëroi në korrik 2023 se municionet e pashpërthyera përbëjnë kërcënim për miliona jemenas.
Sipas vlerësimeve zyrtare të Jemenit, mbi 2 milionë mina tokësore janë vendosur në të gjithë vendin që nga fillimi i konfliktit midis forcave qeveritare dhe Huthive gati 12 vjet më parë, me mijëra civilë të vrarë në disa provinca.