Shoigu paralajmëron se armët bërthamore mund të shfaqen në Australi për shkak të partneritetit AUKUS

Elena Teslova
27 Maj 2026•Përditësim: 27 Maj 2026
MOSKË (AA) - Sekretari i Këshillit të Sigurisë së Rusisë, Sergei Shoigu, ka paralajmëruar se armët bërthamore mund të shfaqen përfundimisht në territorin australian për shkak të pjesëmarrjes së Canberrës në partneritetin e sigurisë AUKUS me SHBA-në dhe Britaninë, transmeton Anadolu.
Duke folur në raundin e gjashtë të konsultimeve midis zyrtarëve të lartë të sigurisë së Rusisë dhe ASEAN-it, të mbajtur në kuadër të Forumit Ndërkombëtar të Sigurisë në rajonin e Moskës, Shoigu tha se Washingtoni po rrit kapacitetet e pranisë së tij ushtarake në rajonin Azi-Paqësor.
Sipas tij, SHBA-ja po mbështetet në aleancat rajonale, kryesisht në AUKUS, një pakt trepalësh sigurie mes Australisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe SHBA-së, i formuar në shtator të vitit 2021.
“Washingtoni po rrit kapacitetet e grupimit të forcave të tij të armatosura në rajonin Azi-Paqësor dhe po vendos theksin në zhvillimin e potencialit të aleatëve rajonalë brenda aleancave të reja ushtarako-politike”, tha Shoigu.
Sipas tij, Japonia dhe Koreja e Jugut po përgatiten të strehojnë armë bërthamore amerikane, gjë që sipas tij do të ketë pasoja për sigurinë rajonale.
“Japonia dhe Republika e Koresë po përgatiten të vendosin armë bërthamore amerikane në territorin e tyre, me të gjitha pasojat që sjell kjo për sigurinë rajonale. Armë të tilla mund të shfaqen gjithashtu në territorin australian për shkak të pjesëmarrjes së saj në partneritetin AUKUS”, tha Shoigu.
Zyrtari rus gjithashtu shprehu “shqetësim serioz” për atë që e përshkroi si “refuzim kategorik të Washingtonit” ndaj një nisme ruse që synonte ruajtjen e elementeve të traktatit New START përmes kufizimeve vullnetare reciproke pas pezullimit të marrëveshjes.
Traktati New START është një marrëveshje SHBA-Rusi e vitit 2010 që kufizon të dyja palët në 1.550 koka bërthamore strategjike të dislokuara dhe 700 sisteme transportuese. I skaduar në shkurt të vitit 2026, ai mbetet marrëveshja e fundit për kontrollin e armëve bërthamore midis dy vendeve.
Sipas Shoigut, SHBA-ja ka zgjedhur një rrugë që synon “liri të plotë veprimi”, përfshirë mundësinë e rritjes së arsenalit të saj bërthamor përtej kufijve të traktatit New START dhe rifillimin e testeve bërthamore.