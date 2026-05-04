Shkollat ​​në EBA kalojnë në mësim nga distanca pas sulmeve iraniane

Mohammad Sıo
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Shkollat në gjithë Emiratet e Bashkuara Arabe do të kalojnë në mësim në distancë, tha të hënën Ministria e Arsimit, pas valëve të sulmeve iraniane pavarësisht një armëpushimi midis Teheranit dhe Washingtonit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, ministria tha se mësimi në distancë do të zbatohet nga 5 deri më 8 maj në të gjitha çerdhet, si dhe në shkollat publike dhe private në mbarë vendin.
Vendimi zbatohet si për nxënësit, ashtu edhe për stafin mësimor dhe administrativ, tha ministria.
Ajo shtoi se masa është marrë “për të garantuar sigurinë e nxënësve dhe të gjithë atyre që punojnë në sektorin e arsimit”.
Situata do të rishikohet më 8 maj për të përcaktuar nëse masa duhet të zgjatet, tha ministria.
Ky vendim erdhi pasi Ministria e Mbrojtjes tha se sistemet e mbrojtjes ajrore kanë interceptuar raketa balistike dhe lundruese iraniane, si dhe mjete ajrore pa pilot që synonin territorin e Emirateve të Bashkuara Arabe.
Të hënën në mëngjes, një zjarr i madh shpërtheu në Zonën Industriale të Naftës në Fujairah, një qendër e rëndësishme energjetike në bregun lindor të Emirateve, pasi u godit nga një dron i lëshuar nga Irani.
Autoritetet në Fujairah thanë se tre shtetas indianë u plagosën me lëndime të lehta dhe u dërguan në spital për trajtim.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar pasi SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar kundërpërgjigje nga Teherani ndaj Izraelit, si dhe ndaj aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhojnë një marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi më vonë u zgjat nga presidenti i SHBA-së Donald Trump pa një afat të caktuar.
Që nga 13 prilli, Shtetet e Bashkuara kanë zbatuar një bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në Ngushticën e Hormuzit.