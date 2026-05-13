Sherpat hapin rrugën e majës së malit Everest për sezonin e ngjitjes në pranverë

Bhadra Lal Sharma
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Një ekip prej 10 sherpash veteranë sot hapën rrugën e ngjitjes në majë të malit Everest për sezonin e ekspeditës së pranverës 2026, transmeton Anadolu.
Ekipi arriti në majën e malit prej 8,848.86 metrash në orën 10:25 të mëngjesit sipas kohës lokale, pasi përfunduan rrugën e fiksimit të litarëve, sipas Khim Lal Gautam, koordinator i Zyrës së fushës së kampit bazë të Everestit.
Me rrugën tani të hapur, 492 alpinistët që morën leje për këtë sezon, së bashku me guidat e tyre, pritet të fillojnë të lëvizin drejt kampeve më të larta në përgatitje për përpjekjet e ngjitjes në majë në malin më të lartë në botë.
Rruga e majës së këtij viti u hap pesë ditë më vonë se gjatë sezonit të pranverës 2025, kur sherpat përfunduan punën më 9 maj. Tradicionalisht, Shoqata e Operatorëve të Ekspeditës së Nepalit është përgjegjëse për fiksimin e litarëve nga Kampi II deri në majë ndërsa Komiteti i Kontrollit të Ndotjes Sagarmatha pastron rrugën nga Kampi Bazë i Everestit në Kampin II.
Këtë vit, veteranët sherpa të njohur si "Mjekët e akullnajave", të cilët punojnë për Komitetin e Kontrollit të Ndotjes së Sagarmathas, u detyruan të shtynin operacionet për dy javë pasi një bllok ose mur i madh akulli i paqëndrueshëm akullnajor u shemb në rrugën për në Kampin I.
Ekipi priti që masa e akullit të shkrihej përpara se të instalonte shkallë nëpër çarje dhe të rihapte aksesin në Kampin I përmes seksionit të rrezikshëm të Akullnajave Khumbu. Të dhënat e mbledhura nga Departamenti i Turizmit i Nepalit tregojnë se tre udhërrëfyes malorë të përfshirë në ekspeditat e Everestit kanë humbur jetën që nga fillimi i sezonit të ngjitjes në mars.
Departamenti tha se një rekord prej 492 alpinistësh morën leje për ekspeditat në Everest këtë pranverë, pavarësisht se qeveria rriti honorarët e ngjitjes. Sipas strukturës së rishikuar të tarifave, alpinistët e huaj tani duhet të paguajnë 15 mijë dollarë për një leje ngjitjeje në Everest.
Dambar Parajuli tha se numri më i lartë i lejeve të lëshuara nga ana e Nepalit erdhi pasi Kina ndaloi ekspeditat tregtare në mal.
Mali Everest, i cili shtrihet në kufirin midis Nepalit dhe Kinës, tërheq qindra alpinistë çdo vit gjatë sezonit të ngjitjes në pranverë, me rrugë ngjitjeje të disponueshme nga të dyja anët e malit.