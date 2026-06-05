Sherpa i zhdukur i Everestit gjendet i gjallë pas gjashtë ditësh në mal

Gizem Nisa Çebi Demir
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Një sherpa i zhdukur për gjashtë ditë në malin Everest u gjet i gjallë të enjten, në atë që ekipet e shpëtimit e përshkruan si një histori të jashtëzakonshme mbijetese, transmeton Anadolu.
ABC News raportoi se Hillary Dawa Sherpa, 52-vjeç, u gjet pranë kampit bazë të Everestit nga një ekip grumbullues mbeturinash që punonte në akullnajën Khumbu, sipas zyrtarëve të përfshirë në operacionin e shpëtimit.
Drejtori ekzekutiv i "8K Expeditions", Pemba Sherpa tha për "The Kathmandu Post" se udhërrëfyesi u gjet në një gjendje ku po rrëshqiste ngadalë nëpër akullnajë. "Është një incident vërtet i jashtëzakonshëm", tha ai.
Kompania "Nepal Mount Everest", e cila ndihmoi në kërkim, tha se Dawa kishte mbijetuar "i vetëm për gati një javë pa ushqim, ujë dhe pa oksigjen shtesë", duke e quajtur shpëtimin e tij "një mrekulli".
Dawa, i cili kishte pësuar lodhje të rëndë dhe ngrirje, u transportua me helikopter në Spitalin HAMS në Kathmandu, ku u ribashkua me familjen e tij.
"Na njohu, është mirë dhe flet", tha vajza e tij, Mhendo Lhamo Sherpa, duke shtuar: "Jemi të lumtur".
Udhërrëfyesi veteran ishte zhdukur që më 29 maj pasi ishte ndarë nga një klient polak në rreth 7.500 metra lartësi gjatë zbritjes nga maja më e lartë në botë.
Autoritetet thanë se ai u vu re pas kërkimeve të gjera ajrore që nuk kishin dhënë rezultat më parë.