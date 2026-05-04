Shembet një minierë në Rusi, humbin jetën 8 punëtorë

Elena Teslova
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Tetë persona humbën jetën pas një shembjeje në një minierë qymyri në Magadan në Lindjen e largët të Rusisë, thuhet sot në një deklaratë zyrtare, transmeton Anadolu.
"Një operacion kërkim-shpëtimi është kryer dhe trupat e të gjithë viktimave u nxorën", tha Ministria e Situatave të Emergjencave e Rusisë në një deklaratë.
"Sot në vendin e shembjes së shkëmbit në lagjen urbane Susumansky u gjetën trupat e katër punonjësve të tjerë të ndërmarrjes së qymyrit. Në total, shpëtimtarët e minierave kanë nxjerrë trupat e tetë personave nga rrënojat", tha ajo.
Faza aktive e operacionit të shpëtimit në minierë tani ka përfunduar dhe nuk ka më njerëz nën rrënoja, vuri në dukje ministria. Zyra e prokurorit të rajonit Magadan organizoi mbikëqyrjen mbikëqyrëse të operacionit të shpëtimit.