Shembet një minierë ari në Kenia, të paktën 15 të vdekur

Andrew Wasike
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Të paktën 15 persona, përfshirë 10 gra, janë konfirmuar të vdekur pasi një minierë ari u shemb në Rumos Hills në qarkun West Pokot të Kenias, rreth 400 kilometra në veriperëndim të kryeqytetit Nairobi, thanë sot autoritetet lokale, transmeton Anadolu.
Shembja ndodhi të enjten vonë ndërsa minatorët po punonin brenda vendit informal të minierave të arit, duke bllokuar dhjetëra njerëz nën tokë, sipas banorëve dhe zyrtarëve të shpëtimit.
Isaac Lomwai, një zyrtar administrativ i qeverisë lokale përgjegjës për koordinimin e funksioneve të sigurisë dhe shtetit në zonë, u tha mediave lokale se deri më tani janë nxjerrë 15 trupa nga vendi. "Ne po vazhdojmë me operacionet e shpëtimit. Një gur ra në pjesën ku po punonin para se miniera të shembej, duke i lënë ata të bllokuar", tha Lomwai.
Kryqi i Kuq i Kenias tha se operacionet e shpëtimit po vazhdojnë mes frikës se minatorë të tjerë mund të jenë ende të bllokuar nën rrënoja. "Zërat ende dëgjohen nga vendi i shembur, duke rritur frikën se më shumë njerëz mund të jenë të bllokuar nën tokë", tha organizata në një deklaratë.
Ekipet e emergjencës, banorët vendas dhe vullnetarët kanë gërmuar nëpër mbeturina në përpjekje për të arritur te minatorët e bllokuar, me autoritetet që paralajmërojnë se kushtet e paqëndrueshme të tokës vazhdojnë të ndërlikojnë përpjekjet e shpëtimit, veçanërisht për shkak të shirave të rrëmbyeshëm në zonë.
Aktivitetet e paligjshme dhe informale të minierave mbeten të zakonshme në disa pjesë të Kenias, ku standardet e dobëta të sigurisë, zbatimi i dobët i ligjit dhe praktikat e rrezikshme të gërmimit kanë çuar shpesh në aksidente vdekjeprurëse.
Në dhjetor 2024, disa minatorë mbetën të bllokuar pasi një minierë ari u shemb në Rarieda të qarkut Siaya në Kenian perëndimore ndërsa një tjetër shembje në qarkun Kakamega në vitin 2023 la disa minatorë të vdekur pas reshjeve të rrëmbyeshme që dobësuan boshtet e minierave.