Shefja e politikës së jashtme të BE-së: NATO mbetet “gurthemeli” i mbrojtjes kolektive

Melike Pala
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian (BE), Kaja Kallas, ka deklaruar se NATO mbetet “gurthemeli” i mbrojtjes kolektive për aleatët dhe vazhdon të udhëheqë aktivitetet operative ushtarake, duke theksuar se përpjekjet e BE-së janë gjithnjë e më shumë të përqendruara në forcimin e gatishmërisë dhe qëndrueshmërisë së përgjithshme mbrojtëse, veçanërisht përgjatë krahut lindor, transmeton Anadolu.
Duke iu drejtuar seancës plenare të Parlamentit Evropian mbi “veprimet provokuese të papranueshme dhe inkursionet me dronë” të pretenduara nga Rusia në Rumani, shtetet baltike dhe Finlandë, Kallas paralajmëroi se Evropa po përballet me një valë të paprecedentë kërcënimesh hibride, përfshirë sulmet kibernetike, fushatat e dezinformimit, sabotimet dhe incidentet e fundit me dronë.
Ajo përmendi rastet e fundit të depërtimit të dronëve në hapësirën ajrore të BE-së dhe një incident në Rumani, ku një dron që mbante eksploziv thuhet se u rrëzua në një zonë të banuar, duke i quajtur këto zhvillime “akte të papërgjegjshme” që nxjerrin në pah atë që ajo e përshkroi si një kërcënim në rritje për qytetarët e BE-së dhe stabilitetin rajonal.
Kallas argumentoi se veprime të tilla duket se synojnë të dobësojnë mbështetjen publike për Ukrainën dhe të testojnë vendosmërinë e Evropës, duke theksuar nevojën për të forcuar aftësinë e kontinentit për t’iu përgjigjur provokimeve.
“Duhet të forcojmë më tej aftësinë tonë për t’iu përgjigjur provokimeve të Rusisë që arrijnë në territoret tona. Gjithashtu duhet të avancojmë agjendën tonë kundër kërcënimeve hibride”, tha ajo, duke shtuar se BE-ja duhet të përmirësojë ndërgjegjësimin situacional, qëndrueshmërinë e infrastrukturës kritike dhe identifikimin e shpejtë të akteve armiqësore.
Ajo gjithashtu bëri thirrje për përmirësimin e zgjidhjeve me kosto efektive për mbrojtjen ajrore.
“Duhet të investojmë në sisteme të lira interceptuese për të mbrojtur qytetarët tanë. Hedhja e një rakete interceptuese me vlerë 1 milion euro kundër një droni që kushton 3.000 euro nuk është e qëndrueshme”, tha ajo.
Duke theksuar iniciativat në vazhdim, si bashkëpunimi për kapacitetet e dronëve i udhëhequr nga Letonia, Kroacia dhe Holanda, Kallas tha se bashkëpunimi me Ukrainën po ofron përvojë të vlefshme operacionale.
Ajo gjithashtu përshëndeti përparimin në planet e veprimit të BE-së kundër dronëve dhe rritjen e shpenzimeve për mbrojtjen nga shtetet anëtare, duke theksuar se “nevojitet shumë më tepër”.
Teksa NATO përgatitet për samitin e saj të ardhshëm në Ankara të Turqisë, Kallas theksoi se bashkëpunimi BE-NATO mbetet thelbësor për të mbyllur boshllëqet në kapacitete dhe për të forcuar parandalimin.
“NATO mbetet gurthemeli i mbrojtjes kolektive të aleatëve të saj dhe udhëheq aktivitetet operative ushtarake. Nismat e BE-së forcojnë gatishmërinë dhe qëndrueshmërinë e përgjithshme mbrojtëse, veçanërisht në krahun lindor. BE-ja dhe NATO duhet të punojnë dorë për dore në reagimin ndaj incidenteve, në forcimin e parandalimit dhe në kundërshtimin e narrativave armiqësore përmes komunikimit strategjik”, tha Kallas.