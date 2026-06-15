Shefja e Komisionit Evropian: Nuk do të ketë heqje të sanksioneve ndaj Iranit pa ndryshim të sjelljes

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15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka deklaruar se sanksionet e Bashkimit Evropian (BE) ndaj Iranit nuk do të hiqen pa një ndryshim “të besueshëm dhe të verifikueshëm” të sjelljes në lidhje me shkeljet e të drejtave të njeriut dhe programet e armëve të shkatërrimit në masë, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë të përbashkët për media në Evian, së bashku me presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa, përpara samitit të G7-tës, von der Leyen tha se korniza e sanksioneve të BE-së është krijuar për t’iu përgjigjur shqetësimeve specifike dhe do të mbetet në fuqi derisa të vërehet një ndryshim i matshëm.
“Parimi i sanksioneve është se ne kemi nevojë për ndryshim real në terren përpara se të mendojmë për heqjen e tyre. Sanksionet janë vendosur për të ndryshuar sjelljen, prandaj nëse sjellja ndryshon në mënyrë të besueshme dhe të verifikueshme, atëherë mund t’i hiqni sanksionet, por edhe e kundërta është e vërtetë”, tha ajo.
“Për sa kohë që nuk ka ndryshim të sjelljes, nuk mund të hiqen sanksionet për shkak të shkeljeve të të drejtave të njeriut dhe programeve të armëve të shkatërrimit në masë”, shtoi ajo.
Komentet e saj erdhën pasi ajo mirëpriti marrëveshjen e njoftuar së fundmi midis SHBA-së dhe Iranit, duke shtuar se prioriteti kryesor tani është zbatimi i saj.
Von der Leyen gjithashtu tha se marrëveshja mund të ndihmojë në uljen e tensioneve në Lindjen e Mesme dhe përsëriti thirrjet për lirinë e lundrimit në rrugët strategjike detare, përfshirë Ngushticën e Hormuzit, e cila sipas saj duhet të rihapet “pa tarifa” për të mbështetur stabilitetin ekonomik global.
Ajo paralajmëroi më tej se varësia energjetike është “shndërruar vazhdimisht në armë”, duke shtuar se BE-ja po punon për të diversifikuar dhe forcuar rrugët alternative të eksportit për të zvogëluar cenueshmëritë strategjike.
Nga ana e tij, presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, tha se samiti i ardhshëm i G7-tës do të fokusohet në forcimin e bashkëpunimit ekonomik global dhe adresimin e krizave të shumta të sigurisë dhe humanitare.
Ai tha se diskutimet do të përfshijnë përgjigje të koordinuara ndaj shpërthimit të Ebolës në Republikën Demokratike të Kongos dhe Ugandë, si dhe përpjekjet për përmirësimin e sigurisë në internet për fëmijët dhe adoleshentët.
Costa gjithashtu theksoi situatën në Lindjen e Mesme, duke thënë se BE-ja mirëpret marrëveshjen SHBA-Iran dhe shpreson se ajo mund të kontribuojë në përfundimin e konfliktit dhe rikthimin e stabilitetit, ndërsa nënvizoi rëndësinë e trajtimit të situatës humanitare në Gaza dhe avancimin e zgjidhjes me dy shtete.