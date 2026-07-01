Shefja e Komisionit Evropian mbërrin në Azerbajxhan në kuadër të vizitës në Kaukazin e Jugut

Burç Eruygur
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen ka mbërritur në kryeqytetin e Azerbajxhanit, Baku, si pjesë e një vizite dyditore në rajonin e Kaukazit të Jugut, gjatë së cilës ajo do të vizitojë edhe Armeninë fqinje, transmeton Anadolu.
Agjencia shtetërore e lajmeve e Azerbajxhanit, Azertac, raportoi se shefja e KE-së mbërriti në aeroportin ndërkombëtar "Heydar Aliyev" të Bakut, ku u prit me një gardë nderi.
Raporti theksoi se ajo u mirëprit në aeroport nga ministri i Jashtëm i Azerbajxhanit, Jeyhun Bayramov, komisionerja evropiane për Zgjerimin, Marta Kos, si dhe zyrtarë të tjerë.
Bashkimi Evropian (BE) njoftoi më herët gjatë kësaj jave se Von der Leyen do të vizitojë Bakun në kuadër të një vizite dyditore në rajonin e Kaukazit të Jugut. Sipas njoftimit, presidentja e KE-së do të takohet me Aliyevin sot dhe do të japë deklarata për mediat pas bisedimeve të tyre.
Më tej u bë e ditur se ajo do të vizitojë Armeninë fqinje të enjten, ku do të takohet me kryeministrin Nikol Pashinyan dhe do të mbajë një konferencë për media.
"Komisionerja për Zgjerimin, Marta Kos do ta shoqërojë presidenten gjatë vizitës", thuhet në njoftim.