Shefja e Komisionit Evropian: Javët e ardhshme “të rëndësishme” për procesin e anëtarësimit të Ukrainës në BE

Beyza Binnur Dönmez
27 Maj 2026•Përditësim: 27 Maj 2026
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka deklaruar se javët e ardhshme do të jenë “të rëndësishme” për të ndërmarrë “hapa vendimtarë përpara” në procesin e anëtarësimit të Ukrainës në Bashkimin Evropian (BE), transmeton Anadolu.
Në rrjetin social X, von der Leyen njoftoi se ajo diskutoi rrugën e Ukrainës drejt anëtarësimit në BE gjatë një telefonate me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy.
“Javët e ardhshme do të jenë të rëndësishme për të ndërmarrë hapa vendimtarë përpara në procesin e anëtarësimit”, tha ajo.
Ajo ritheksoi “mbështetjen e plotë” të Evropës për Ukrainën, teksa Rusia “po intensifikon luftën e saj brutale të agresionit”.
Von der Leyen tha se mbrojtja ajrore, kapacitetet me dronë dhe kundër-dronë janë ndër “prioritetet më urgjente të mbrojtjes” për Evropën dhe se Ukraina do të “integrohet plotësisht në këto përpjekje”.
Ajo gjithashtu tha se një kredi për mbështetjen e Ukrainës do të japë një “kontribut jetik” për nevojat mbrojtëse të Kievit.
“Vetëm këtë vit, ajo do të sigurojë 28.3 miliardë euro për të ndihmuar në mbulimin e nevojave ushtarake të Ukrainës”, tha ajo.