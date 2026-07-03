Melike Pala, Aysu Biçer
03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka paralajmëruar se Evropa po përballet me një krizë në thellim të strehimit, e karakterizuar nga sfida që lidhen me përballueshmërinë, qasjen dhe cilësinë e banesave, duke premtuar nisma të reja në nivel të Bashkimit Evropian (BE) për të adresuar këtë çështje, transmeton Anadolu.
Duke folur në Cork përkrah kryeministrit irlandez, Micheal Martin, në kuadër të presidencës rrotulluese të Irlandës në Këshillin Evropian, von der Leyen tha se strehimi është bërë një nga çështjet sociale më urgjente në të gjithë bllokun.
“Evropa po përballet me një krizë strehimi, një krizë të përballueshmërisë, qasjes dhe cilësisë. Qytetarët tanë po kërkojnë zgjidhje dhe ne po përgjigjemi”, tha ajo.
Von der Leyen njoftoi planet për krijimin e një Aleance Evropiane për Strehimin dhe organizimin e një Samiti Evropian të Nivelit të Lartë për Strehimin gjatë presidencës irlandeze, duke sinjalizuar një rol më të fortë të BE-së në koordinimin e përgjigjeve ndaj presioneve në rritje në tregun e banesave në shtetet anëtare.
Ajo e përshkroi strehimin si “një nga sfidat sociale përcaktuese të kohës sonë”, duke shtuar se evropianët presin që politikëbërësit të ofrojnë masa konkrete për të përmirësuar qasjen në banesa cilësore dhe të përballueshme.
Sa i përket politikës industriale, von der Leyen tha se Komisioni Evropian do të prezantojë në korrik një paketë të re energjetike, e cila do të përfshijë masa për rritjen e elektrifikimit dhe modernizimin e sistemit të BE-së për tregtimin e emetimeve.
“Siguria dhe mbrojtja do të mbeten një tjetër prioritet gjatë presidencës irlandeze”, tha ajo, duke përmendur sfidat gjeopolitike në rritje dhe përpjekjet e Evropës për të rritur gatishmërinë mbrojtëse deri në vitin 2030.
Martin ka deklaruar se presidenca irlandeze e BE-së do të fokusohet te “konkurrueshmëria, vlerat dhe siguria”, duke paraqitur prioritetet e saj.
Ai tha se agjenda e Irlandës do të përqendrohet në përmirësimin e performancës ekonomike në të gjithë BE-në. “Jemi dakord se ekziston një nevojë urgjente për të përmirësuar konkurrueshmërinë dhe produktivitetin e Evropës”, tha ai.
Martin theksoi më tej se puna do të fokusohet në uljen e barrës rregullatore dhe administrative, thellimin e tregut të përbashkët, përshpejtimin e dekarbonizimit dhe avancimin e tranzicionit digjital dhe të inteligjencës artificiale.
Ai tha gjithashtu se ekziston nevoja për të “punuar më fort së bashku për të mbrojtur qytetarët tanë, demokracitë tona dhe mënyrën tonë evropiane të jetesës” përballë kërcënimeve globale dhe paqëndrueshmërisë në rritje.
Siguria në internet u theksua gjithashtu si prioritet, përfshirë mbrojtjen e fëmijëve, për të cilën ai tha se është një çështje e rëndësishme edhe për von der Leyen, duke shtuar se Irlanda do të mbështesë veprime të mëtejshme në këtë fushë.
Në lidhje me politikën e jashtme, Martin tha se Irlanda do të ruajë “mbështetjen e saj të palëkundur për Ukrainën” dhe se vendeve që kërkojnë anëtarësim në BE “duhet t’u lejohet ta bëjnë këtë”.
Ai tha gjithashtu se pret me interes propozimet e Komisionit Evropian për tregtinë e lidhur me vendbanimet izraelite.
Martin e përshkroi programin si një “agjendë ambicioze” që do të kërkojë bashkëpunim të ngushtë mes shteteve anëtare dhe theksoi rëndësinë e arritjes së një marrëveshjeje për buxhetin afatgjatë të BE-së.
“Ne jemi të përkushtuar të bëjmë gjithçka që mundemi për të arritur një marrëveshje në Këshill deri në fund të vitit për buxhetin afatgjatë të Bashkimit Evropian. Ne të dy jemi plotësisht të vetëdijshëm për sasinë e madhe të punës që kërkohet për ta arritur këtë”, tha ai.
Martin trajtoi gjithashtu marrëdhëniet mes BE-së dhe Kinës, duke theksuar “pabarazi të konsiderueshme” në tregti, veçanërisht në sektorin e prodhimit, ndërsa theksoi ndërvarësinë mes palëve.
Ai tha se shpreson që diskutimet të arrijnë në një pikë kompromisi midis dy tregjeve.