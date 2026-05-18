Shefja e BE-së, Kallas kërkon veprime më "strategjike" për të ruajtur rolin gjeopolitik

Şeyma Erkul Dayanç
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas tha sot se BE-ja duhet të veprojë më strategjikisht nëse dëshiron të mbetet aktor gjeopolitik ndërsa ndihma globale për zhvillim po bie, transmeton Anadolu.
"Nëse duam të jemi aktor gjeopolitik, duhet të jemi më strategjikë për këtë", tha Kallas në Bruksel përpara një takimi të Këshillit të Punëve të Jashtme të BE-së të fokusuar në zhvillim.
Ajo tha se "Evropa mbetet donatori më i madh në botë i ndihmës humanitare dhe ndihmës për zhvillim", por theksoi se burimet duhet të përdoren në mënyrë më efektive.
"Kjo do të thotë që ne duhet t'i përshtasim mjetet tona, me nevojat e partnerëve tanë, por edhe të marrim në konsideratë interesat tona", shtoi ajo.
Kallas theksoi burimet e kufizuara në iniciativa të tilla si "Global Gateway". "Ne duhet të jemi më strategjikë për këtë, ku kontributi ynë ka ndikimin më të madh", tha ajo duke shtuar se BE-ja duhet të mbetet fleksibile në partneritetet e saj.
"Nëse një partner mbështet Rusinë ose Iranin, atëherë ne mund ta riorganizojmë angazhimin tonë", tha Kallas.
Kryediplomatja e BE-së paralajmëroi për ndikimin më të gjerë të luftës në Iran, veçanërisht mbi popullatat e cenueshme. "Ne shohim rritjen e çmimeve të energjisë, shohim inflacionin dhe gjithashtu krizën e plehrave që mund të sjellin zi buke", deklaroi ajo.
Sipas saj, BE-ja po thellon bashkëpunimin me aktorët rajonalë, përfshirë vendet e Gjirit, ndërsa vazhdon të mbështesë përpjekjet e OKB-së për të ndihmuar ata që janë më të prekur.