Shefi i ushtrisë së Pakistanit mbërrin në Teheran mes përpjekjeve të ndërmjetësimit për t'i dhënë fund luftës

Raşa Evrensel
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Shefi i ushtrisë së Pakistanit, Asim Munir, mbërriti të premten në Teheran si pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme të ndërmjetësimit për t’i dhënë fund luftës në Lindjen e Mesme, e cila filloi më 28 shkurt kur Izraeli dhe SHBA-ja kryen sulme ushtarake ndaj Iranit, transmeton Anadolu.
Munir mbërriti në Teheran si pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme të ndërmjetësimit, raportoi agjencia shtetërore iraniane IRNA, duke cituar Ushtrinë e Pakistanit.
“Me të mbërritur, ai u prit dhe u mirëprit ngrohtësisht nga ministri iranian i Brendshëm Eskandar Momeni”, thuhet në lajm.
“Në pritje ishte i pranishëm edhe ministri i Brendshëm i Pakistanit Mohsin Naqvi”, tha agjencia.
Kjo është vizita e dytë e tillë e Munirit në Teheran në kuadër të përpjekjeve të ndërmjetësimit pakistanez për t’i dhënë fund luftës.
Gjatë vizitës së tij në Iran, sipas burimeve pakistaneze, Munir do të diskutojë bisedimet Iran–SHBA, paqen dhe stabilitetin rajonal, si dhe çështje të tjera “të rëndësishme”.
Burimet nuk dhanë detaje për kohëzgjatjen e vizitës.
Ministri i Brendshëm i Pakistanit Mohsin Naqvi ndodhet në Teheran prej dy ditësh si pjesë e bisedimeve indirekte mes SHBA-së dhe Iranit.
Munir kishte vizituar Teheranin për tre ditë muajin e kaluar, ku u takua me liderë civilë dhe ushtarakë të Iranit.
Shefi i ushtrisë pakistaneze zhvilloi takime të veçanta me presidentin iranian Masoud Pezeshkian, kryetarin e parlamentit Mohammad Bagher Qalibaf dhe ministrin e Jashtëm Abbas Araghchi, si dhe me komandantin e Shtabit Qendror Khatam al-Anbiya të forcave të armatosura iraniane, gjeneral-major Ali Abdollahi.
Munir është i përfshirë drejtpërdrejt në ndërmjetësimin mes Washingtonit dhe Teheranit, me synimin për t’i dhënë fund përfundimisht luftës.
Ndërmjetësimi filloi kur Pakistani siguroi një armëpushim më 8 prill, duke ndalur luftën dhe më pas duke pritur bisedimet më të larta mes SHBA-së dhe Iranit që nga viti 1979 më 11–12 prill.
Islamabadi ka intensifikuar procesin e tij të ndërmjetësimit për të siguruar një raund të dytë bisedimesh direkte mes palëve.