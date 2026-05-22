Shefi i ushtrisë pakistaneze niset drejt Teheranit mes përpjekjeve të ndërmjetësimit SHBA-Iran

Rania R.a. Abushamala
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Shefi i ushtrisë së Pakistanit, Asim Munir u nis sot për në Teheran, sipas një burimi diplomatik të cituar nga agjencia shtetërore e lajmeve IRNA e Iranit, transmeton Anadolu.
Burimi diplomatik në Islamabad tha për IRNA se Muniri po udhëton për në kryeqytetin iranian për bisedime me zyrtarë të lartë iranianë.
Burimi nuk zbuloi detaje rreth kohëzgjatjes së vizitës.
Ky do të jetë udhëtimi i dytë i tillë në Teheran nga Muniri mes përpjekjeve të ndërmjetësimit pakistanez.