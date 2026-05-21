Shefi i ushtrisë pakistaneze do të vizitojë Teheranin mes përpjekjeve të ndërmjetësimit Iran-SHBA

Rania R.a. Abushamala
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Shefi i Ushtrisë së Pakistanit, Asim Munir, do të vizitojë Teheranin të enjten, në mes të përpjekjeve të vazhdueshme të ndërmjetësimit midis Iranit dhe SHBA-së, sipas agjencisë gjysmëzyrtare të lajmeve ISNA të Iranit, transmeton Anadolu.
ISNA raportoi se Munir pritet të zhvillojë takime me zyrtarë të lartë iranianë, ndërsa Islamabadi vazhdon përpjekjet e tij të ndërmjetësimit midis dy palëve.
Të mërkurën, ministri i Brendshëm i Pakistanit, Mohsin Naqvi, mbërriti në Teheran për vizitën e tij të dytë në Iran në më pak se një javë, raportoi transmetuesi shtetëror iranian IRIB.