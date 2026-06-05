Shefi i ushtrisë britanike: Po përballemi me kërcënimin më të madh që nga Lufta e Ftohtë

Necva Taştan Sevinç
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Mbretëria e Bashkuar po përballet me mjedisin e saj më të rrezikshëm të sigurisë që nga Lufta e Ftohtë, paralajmëroi sot shefi i Shtabit të Mbrojtjes Sir Richard Knighton, duke përmendur rritjen e aktivitetit ushtarak rus dhe kërcënimet në rritje në hapësirën kibernetike dhe fusha të tjera, transmeton Anadolu.
Knighton tha se rreziqet me të cilat përballet Britania janë më të mëdha se në çdo moment të karrierës së tij. "Kjo është periudha më e rrezikshme që kam njohur", tha Knighton për programin "Today" të BBC Radio 4.
"Rreziqet dhe kërcënimet për këtë vend janë më të mëdha nga sa kam njohur që nga Lufta e Ftohtë", shtoi ai. Knighton tha se numri i inkursioneve nga avionët strategjikë rusë pranë hapësirës ajrore të Mbretërisë së Bashkuar gjatë pesë muajve të parë të 2026-ës tashmë ishte përputhur me totalin e regjistruar gjatë vitit 2025.
"Pra, Rusia padyshim po e rrit nivelin dhe rrezikon të kalojë një vijë", tha ai. Shefi ushtarak paralajmëron se aktivitetet e Moskës shtrihen përtej operacioneve ushtarake konvencionale dhe përfshijnë sulme kibernetike, sabotazhe dhe tentativa për vrasje.
"Rusia po heton si mbrojtjen tonë tradicionale ushtarake, ashtu edhe përmes mjeteve të tjera", tha ai. Komentet e tij erdhën përpara publikimit të Planit të Investimeve të Mbrojtjes të qeverisë, që pritet në javët e ardhshme, i cili do të përshkruajë financimin për pajisjet ushtarake dhe infrastrukturën gjatë dekadës së ardhshme.
Knighton tha se Britania duhet t'i përshtatet një peizazhi në ndryshim të sigurisë dhe të përgatitet për konflikte të zgjatura, siç është lufta në Ukrainë, në vend të angazhimeve më të shkurtra ushtarake.
Ai theksoi rolin në rritje të teknologjive në zhvillim në fushën e betejës. "Dronët dhe sistemet autonome do të bëhen gjithnjë e më të rëndësishme në të ardhmen e luftës", tha ai.
Duke e quajtur Rishikimin Strategjik të Mbrojtjes të vitit të kaluar një "thirrje për armë", Knighton mbështeti përpjekjet për të rritur shpenzimet ushtarake, duke thënë se Britania duhet të investojë më shpejt në aftësitë e saj të mbrojtjes.
"Pikërisht siç thotë kryeministri, ne duhet të shpenzojmë më shumë për mbrojtjen dhe ta bëjmë më shpejt", deklaroi ai. Knighton i kërkoi publikut të njohë ndryshimin e mjedisit të kërcënimit.
"Është e rëndësishme që shoqëria dhe të gjithë ne ta njohim dhe kuptojmë këtë. Kjo mund të nënkuptojë se ne duhet të bëjmë zgjedhje të ndryshme dhe prioritete të ndryshme", tha ai.