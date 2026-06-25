Shefi i të drejtave në OKB: Vuajtjet e palestinezëve neglizhohen në Evropë

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25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Komisioneri i Lartë i OKB-së për të Drejtat e Njeriut, Volker Turk paralajmëroi sot për një erozion në rritje të standardeve ligjore ndërkombëtare mes një numri rekord konfliktesh globale, ndërsa shprehu shqetësimin se vuajtjet e palestinezëve shpesh anashkalohen në debatet politike evropiane, transmeton Anadolu.
Duke iu drejtuar anëtarëve të Komitetit të Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian në Bruksel, Turk tha se bota aktualisht po përballet me mbi 60 konflikte, shumë prej të cilave marrin pak vëmendje publike pavarësisht nga pasojat e tyre shkatërruese humanitare.
Sipas tij, një tipar i përbashkët i këtyre konflikteve është mospërfillja në rritje për të drejtën ndërkombëtare humanitare dhe ligjin ndërkombëtar të të drejtave të njeriut. "Ka një gjë që të gjitha këto konflikte kanë të përbashkët, është mospërfillja dhe unë do të thosha mosrespektimi flagrant i ligjit ndërkombëtar humanitar dhe ligjit ndërkombëtar të të drejtave", tha Turk.
Ai paralajmëroi se pranimi i viktimave civile që janë në disproporcion me objektivat ushtarake rrezikon të krijojë një precedent të rrezikshëm. "Nëse dikush pranon viktima civile në një mënyrë që nuk është më në asnjë mënyrë në proporcion me objektivat ushtarake që po ndiqen, ju krijoni një normalitet të ri dhe një normalitet të ri që mund të përdoret nga të tjerët që po bëjnë luftë", tha ai.
Turk paralajmëroi se mosndëshkimi në rritje dhe perceptimi se e drejta ndërkombëtare është fakultative paraqet rreziqe shumë përtej konflikteve individuale. "Ne shohim se erozioni i standardeve ligjore ndërkombëtare, që disa vende veprojnë pa u ndëshkuar, se ligji shihet si fakultativ, krijon rreziqe të mëdha për të gjithë ne. Ne nuk mund ta përballojmë atë erozion", tha ai.
Komisioneri i OKB-së paralajmëroi kundër gjuhës dhe imazheve që çnjerëzojnë individët dhe komunitetet dhe theksoi se liderët politikë kanë përgjegjësinë të mos ndezin tensionet. Duke iu kthyer situatës në Gaza dhe Bregun Perëndimor të pushtuar, Turk tha se diskutimet në Evropë shpesh nuk arrijnë të pranojnë mjaftueshëm vuajtjet njerëzore të përjetuara nga palestinezët.
"Dhimbja e palestinezëve nuk shihet dhe gjithashtu nuk shihet ndonjëherë në debatin këtu në Evropë dhe ka një dehumanizim që shkon bashkë me të", tha ai. Turk nënvizoi se e drejta ndërkombëtare duhet të mbetet parimi udhëheqës në përgjigjen ndaj konflikteve, duke argumentuar se zbatimi i tij universal parandalon qasjet selektive.
"E drejta ndërkombëtare, kjo është shpesh garancia më e mirë për të shmangur standardet e dyfishta ose selektivitetin", shtoi ai.