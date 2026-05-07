Shefi i sigurisë kufitare: Muri Paqësor- Gjiri i Amerikës do të përfundojë para fundit të mandatit të Trumpit

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
HAMILTON (AA) - Sekretari i Sigurisë së Brendshme, Markwayne Mullin, ka deklaruar se SHBA-ja është në rrugë për të përfunduar murin në kufirin jugor para se të mbarojë mandati i presidentit Donald Trump, transmeton Anadolu.
“Presidenti e bëri këtë një prioritet në mandatin e tij të parë. Ai e ka bërë një iniciativë të fortë për ta përfunduar murin në mandatin e tij të dytë. Ne po ndërtojmë milje muri çdo javë”, tha Mullin për Fox News.
Duke shtuar se “presim që muri kryesor të vendoset dhe do të shtrihet nga Paqësori deri në Gjirin e Amerikës deri kah prilli ose qershori i vitit të ardhshëm”, ai tha: “Do të përfundojmë para se presidenti të largohet nga detyra”.
Megjithatë, ai paralajmëroi se një mur dytësor ende duhet të ndërtohet përgjatë të njëjtës linjë.
Mullin gjithashtu paralajmëroi se forcimi i kontrolleve në kufirin jugor me Meksikën po zhvendos aktivitetin e paligjshëm drejt veriut, në drejtim të Kanadasë.
“Teksa po merremi me kufirin jugor, kjo po rrit presionin për drogën dhe kontrabandën e njerëzve drejt veriut. Po shohim një rritje në kufirin tonë verior, ku tani duhet të vendosim më shumë burime”, tha ai.