Shefi i Pentagonit pretendon se afati 60-ditor i luftës është “ndalur” nga armëpushimi me Iranin

Muhammed Yasin Güngör
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, i tha një komiteti të Senatit se afati ligjor 60-ditor për luftën me Iranin është pezulluar për shkak të armëpushimit, transmeton Anadolu.
“Ne jemi aktualisht në një armëpushim, që sipas kuptimit tonë do të thotë se ora 60-ditore ndalon ose pezullohet”, tha Hegseth, duke ia lënë interpretimin përfundimtar ligjor Shtëpisë së Bardhë.
Deklaratat e tij vijnë në një kohë kur SHBA-ja përballet me një afat të afërt më 1 maj sipas Rezolutës për Kompetencat e Luftës të vitit 1973, e cila kërkon autorizim nga Kongresi për përfshirje të zgjatur ushtarake.
Disa kanë vënë në pikëpyetje nëse armëpushimi e pezullon realisht numërimin 60-ditor, duke argumentuar se trupat nuk janë më në luftime aktive.
Por Departamenti i Shtetit e hodhi poshtë këtë interpretim. Një këshilltar ligjor i agjencisë argumentoi se armëpushimi i përkohshëm nuk e përfundon ligjërisht konfliktin.
Këshilltari theksoi se pasi as Washingtoni dhe as Teherani nuk kanë rënë dakord për përfundimin e përhershëm të armiqësive, pauza nuk ka “stabilitetin” dhe “përhershmërinë” e kërkuar sipas së drejtës ndërkombëtare dhe për rrjedhojë nuk e ndal orën ligjore.
Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë i tha Anadolu-t se administrata po vazhdon diskutimet me ligjvënësit për këtë çështje. Zyrtari paralajmëroi kundër manovrave politike, duke theksuar se përpjekjet për të uzurpuar autoritetin e komandantit të përgjithshëm do të dëmtonin ushtrinë amerikane jashtë vendit, “gjë që asnjë i zgjedhur nuk duhet ta dëshirojë”.