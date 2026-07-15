Shefi i OKB-së “thellësisht i shqetësuar” për përshkallëzimin e vazhdueshëm ushtarak në Lindjen e Mesme

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Sekretari i përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, ka shprehur shqetësim të thellë për përshkallëzimin e vazhdueshëm ushtarak në Lindjen e Mesme, duke u bërë thirrje të gjitha palëve që menjëherë të ulin tensionet dhe të rikthehen te dialogu dhe diplomacia.
“Unë mund të them se ai është thellësisht i shqetësuar për përshkallëzimin e vazhdueshëm ushtarak në rajonin e Lindjes së Mesme. Ai u bën thirrje të gjitha palëve të ndërmarrin hapa të menjëhershëm për uljen e tensioneve dhe të rikthehen në rrugën e dialogut dhe diplomacisë”, tha zëdhënësi i shefit të OKB-së, Stephane Dujarric, gjatë një konference për media.
Dujarric paralajmëroi se “rikthimi në armiqësi të plota do t’u shkaktonte civilëve një barrë të papranueshme dhe do të kishte pasoja katastrofike për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, si dhe për ekonominë globale”.
Ai shtoi se kreu i OKB-së “rithekson thirrjen e tij për rivendosjen e plotë të të drejtave ndërkombëtare të lundrimit dhe lirisë së lundrimit në dhe rreth Ngushticës së Hormuzit”.
“Ushtrimi i të drejtave dhe lirive të lundrimit duhet të respektohet nga të gjitha palët, në përputhje me të drejtën ndërkombëtare”, tha Dujarric.
Tensionet mes SHBA-së dhe Iranit janë përshkallëzuar ditët e fundit lidhur me Ngushticën e Hormuzit, ndërsa të dyja palët kanë shkëmbyer sulme, pavarësisht një memorandumi mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani, i cili synonte t’i jepte fund konfliktit dhe të arrinte një marrëveshje të qëndrueshme paqeje.
Ngushtica e Hormuzit është një nga pikat më të rëndësishme strategjike të transportit energjetik në botë, përmes së cilës kalon një pjesë e konsiderueshme e eksporteve globale të naftës dhe gazit natyror të lëngshëm nga prodhuesit e Gjirit.