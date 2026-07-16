Shefi i OKB-së: "Thellësisht i alarmuar” pasi Izraeli i jep statusin e qytetit vendbanimit të paligjshëm Givat Ze'ev

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, është "thellësisht i alarmuar" nga vendimi i Izraelit për t'i dhënë statusin e qytetit vendbanimit të paligjshëm Givat Ze'ev, tha zëdhënësi i tij, raporton Anadolu.
"Sekretari i Përgjithshëm është thellësisht i alarmuar që autoritetet izraelite i kanë dhënë statusin e qytetit Givat Ze'ev, një vendbanim izraelit në Bregun Perëndimor të pushtuar, i cili ndodhet në veriperëndim të Jerusalemit", tha zëdhënësi Stephane Dujarric gjatë një konference për media.
Dujarric theksoi se "ky përcaktim administrativ nuk e ndryshon statusin ligjor të Givat Ze'ev sipas të drejtës ndërkombëtare si pjesë e territorit palestinez të pushtuar".
"Sekretari i Përgjithshëm përsërit se vendbanimet izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë Kudsin Lindor dhe të gjitha infrastrukturat e lidhura me to, nuk kanë vlefshmëri ligjore dhe janë shkelje flagrante e së drejtës ndërkombëtare dhe të të gjitha rezolutave përkatëse të OKB-së", theksoi Dujarric.
Ai shtoi se "vendbanimet izraelite mbeten një pengesë e rëndësishme për arritjen e zgjidhjes me dy shtete dhe një paqeje të drejtë, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse".
Dujarric tha se shefi i OKB-së vazhdon t'i bëjë thirrje Izraelit që të ndalojë të gjitha masat që lidhen me zgjerimin e vendbanimeve, në përputhje me rezolutat e Këshillit të Sigurimit.
Rreth 500 mijë kolonë izraelitë jetojnë në vendbanime të paligjshme në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, përveç 250 mijë të tjerëve që jetojnë në vendbanime në Kudsin Lindor të pushtuar, sipas organizatës izraelite kundër vendbanimeve "Peace Now".
OKB-ja ka përsëritur vazhdimisht se vendbanimet izraelite në territoret palestineze të pushtuara janë të paligjshme sipas së drejtës ndërkombëtare, duke paralajmëruar se ato dëmtojnë perspektivat për një zgjidhje me dy shtete.
Palestinezët kërkojnë që Kudsin Lindor të jetë kryeqyteti i shtetit të tyre të ardhshëm, bazuar në rezolutat ndërkombëtare që nuk e njohin pushtimin izraelit të vitit 1967 ose aneksimin e qytetit nga Izraeli në vitin 1980.