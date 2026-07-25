Shefi i OKB-së takohet me presidentin sirian gjatë vizitës historike në Damask

Mohammad Sio
25 korrik 2026•Përditësim: 25 korrik 2026
Sekretari i përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, është takuar me presidentin sirian, Ahmad al-Sharaa, në Pallatin e Popullit në Damask, gjatë vizitës së tij historike në vend, transmeton Anadolu.
Siç raporton televizioni Alikhbariah tha se takimi al-Sharaa-Guterres nisi pak pasi shefi i OKB-së mbërriti në kryeqytetin sirian për një vizitë treditore. Ai u prit në Aeroportin Ndërkombëtar të Damaskut nga ministri i Punëve të Jashtme, Asaad al-Shaibani.
Detaje të tjera nuk u bënë të ditura menjëherë.
Kjo shënon vizitën e parë të një sekretari të përgjithshëm të OKB-së në Damask që nga udhëtimi i ish-shefit të OKB-së, Ban Ki-moon, në kryeqytetin sirian në vitin 2009.
“OKB-ja qëndron përkrah Sirisë në këtë moment kyç dhe i bëj thirrje komunitetit ndërkombëtar të mos kursejë asnjë përpjekje për të mbështetur edhe popullin e Sirisë”, tha Guterres pas mbërritjes.