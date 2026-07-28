Shefi i OKB-së rikonfirmon angazhimin për gjetjen e një zgjidhjeje për Qipron

Beyza Binnur Dönmez
28 korrik 2026•Përditësim: 28 korrik 2026
Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, rikonfirmoi angazhimin e tij për të mbështetur përpjekjet drejt një marrëveshjeje në Qipro, duke thënë se shpreson të punojë me të dy komunitetet dhe fuqitë garantuese për të çuar përpara një zgjidhje për mosmarrëveshjen disa dekadëshe, raporton Anadolu.
Duke folur për gazetarët pas takimeve të ndara me presidentin e Republikës Turke të Qipros së Veriut (TRNC), Tufan Erhurman, dhe liderin e administratës qipriote greke, Nikos Christodoulides, Guterres tha: "Unë vij për të shprehur solidaritetin tim me popullin e Qipros dhe angazhimin tim për të gjetur ose shpresuar të gjej, së bashku me qipriotët, por edhe me garantuesit, një zgjidhje".
Guterres tha se synonte gjithashtu të vlerësonte nëse masat për ndërtimin e besimit mund të avancohen në një mënyrë "të dobishme" për të dy komunitetet, duke shtuar se zhvilloi "dy takime shumë konstruktive" me liderët turq qipriotë dhe grekë qipriotë.
Pas takimit me Christodoulides, shefi i OKB-së rikonfirmoi "angazhimin e tij të fortë" për arritjen e një zgjidhjeje në ishull.
"Kjo varet, natyrisht, nga vetë qipriotët dhe gjithashtu garantuesit kanë një rol për të luajtur", tha ai.
Turqia, Greqia dhe Mbretëria e Bashkuar janë fuqitë garantuese për Qipron.
Shefi i OKB-së u zotua të vazhdojë mbështetjen për përpjekjet e të dy komuniteteve, duke thënë: "Do të bëj gjithçka që mundem për të mbështetur grekët qipriotë dhe turqit qipriotë në këtë moment shumë të rëndësishëm".
Qiproja është përfshirë në një mosmarrëveshje disa dekadëshe mes turqve qipriotë dhe grekëve qipriotë, pavarësisht një sërë përpjekjesh diplomatike të udhëhequra nga OKB-ja për arritjen e një zgjidhjeje gjithëpërfshirëse.