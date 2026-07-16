Shefi i OKB-së do të vizitojë Qipron për bisedime me liderët qipriotë turq dhe grekë

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
OKB-ja njoftoi se Sekretari i Përgjithshëm Antonio Guterres do të udhëtojë drejt Qipros për të avancuar procesin e paqes, sipas zëdhënësit të tij, raporton Anadolu.
"Sekretari i Përgjithshëm do të udhëtojë në Qipro nga 27 deri më 29 korrik, si pjesë e misionit të tij të ndërmjetësimit dhe angazhimit të tij të fortë të dëshmuar për çështjen e Qipros", tha Stephane Dujarric gjatë një konference për media.
Duke vënë në dukje se Guterres do të takohet me presidentin e Republikës Turke të Qipros Veriore (TRNC), Tufan Erhurman, dhe Nikos Christodoulides, liderin e administratës grekoqipriote, Dujarric tha se shefi i OKB-së do të takohet gjithashtu me "palë të tjera të interesit dhe do të diskutojë përpjekjet për avancimin e procesit të paqes dhe mbështetjen e stabilitetit në ishull, përfshirë përmes punës së misionit paqeruajtës të OKB-së në terren, UNFICYP".
UNFICYP, një nga misionet paqeruajtëse me jetëgjatësinë më të madhe të OKB-së, është vendosur në ishull që nga viti 1964.
- Problem që zgjat prej dekadash
Qiproja është përfshirë prej dekadash në një mosmarrëveshje midis turqve dhe grekëve qipriotë, pavarësisht përpjekjeve diplomatike të OKB-së për të arritur një zgjidhje gjithëpërfshirëse.
Sulmet etnike që nisën në fillim të viteve 1960 i detyruan turqit qipriotë të tërhiqeshin në enklava për sigurinë e tyre.
Në vitin 1974, një grusht shteti i grekëve qipriotë me synimin për aneksimin e ishullit nga Greqia çoi në ndërhyrjen ushtarake të Turqisë si fuqi garantuese për të mbrojtur turqit qipriotë nga përndjekja dhe dhuna. Si rezultat, TRNC-ja u themelua në vitin 1983.
Vitet e fundit janë shënuar përpjekje të herëpashershme për proces paqeje, përfshirë një iniciativë të pasuksesshme në vitin 2017 në Zvicër nën kujdesin e vendeve garantuese Turqisë, Greqisë dhe Mbretërisë së Bashkuar.
Administrata Greke e Qipros Jugore iu bashkua Bashkimit Evropian (BE) në vitin 2004, po atë vit kur grekët qipriotë bllokuan të vetëm një plan të OKB-së për t'i dhënë fund mosmarrëveshjes shumëvjeçare.