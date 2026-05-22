Shefi i OBSH-së: Situata me Ebolën në RD të Kongos është "thellësisht shqetësuese"

Beyza Binnur Dönmez
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Shefi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), Tedros Adhanom Ghebreyesus e përshkroi të premten shpërthimin e Ebolës në Republikën Demokratike të Kongos si “thellësisht shqetësues”, duke paralajmëruar se shkalla e epidemisë ka të ngjarë të jetë shumë më e madhe nga sa sugjerojnë shifrat e konfirmuara, transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën amerikane të mediave sociale X, Ghebreyesus tha se 82 raste të Ebolës dhe shtatë vdekje janë konfirmuar deri më tani në RD të Kongos, por shtoi që “Ne e dimë se epidemia në RDK është shumë më e madhe”.
Tani ka pothuajse 750 raste të dyshuara dhe 177 vdekje të dyshuara, vuri në dukje ai.
Tedros tha se situata në Ugandë aktualisht është e qëndrueshme, me dy raste të konfirmuara dhe një vdekje të raportuar, duke shtuar se atje nuk janë regjistruar infektime apo vdekje të reja.
Ai tha gjithashtu se një shtetas amerikan që punon në Kongo ka rezultuar pozitiv me Ebola dhe është transferuar në Gjermani për trajtim mjekësor, ndërsa një tjetër amerikan, i identifikuar si kontakt i rrezikut të lartë, raportohet se është transferuar në Republikën Çeke.
Tedros vuri në dukje se shifrat vazhdojnë të ndryshojnë me përmirësimin e mbikëqyrjes dhe testimeve laboratorike, por paralajmëroi se “dhuna dhe pasiguria po pengojnë reagimin”.
Ai tha se personel shtesë i OBSH-së është vendosur në provincën Ituri, qendra e shpërthimit, për të mbështetur komunitetet e prekura dhe për të koordinuar përpjekjet e reagimit me autoritetet në vendet e prekura.