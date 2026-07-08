Shefi i NATO-s: Trump barazoi shpenzimet e mbrojtjes midis Evropës dhe SHBA-së

İlayda Çakırtekin
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, tha të mërkurën se Presidenti Donald Trump ishte në gjendje të barazonte shpenzimet e mbrojtjes midis Evropës dhe SHBA-së, duke bërë thirrje për një aleancë shumë më të fortë, raporton Anadolu.
"Presidenti Trump ka qenë në gjendje të bëjë më në fund atë që, që nga Eisenhower, presidentët amerikanë u përpoqën të bënin, që ishte të barazonin shpenzimet e mbrojtjes midis Evropës dhe SHBA-së," tha Rutte përpara samitit të Ankarasë, ku u mblodhën liderët botërorë.
Ai theksoi nevojën për një Evropë shumë më të fortë brenda Aleancës, duke vënë në dukje "NATO 3.0".
"Samiti i fundit në Hagë kishte të bënte me planifikimin dhe shënjestrimin; kishte të bënte me paratë, kishte të bënte me industrinë, kishte të bënte, natyrisht, me vazhdimin e mbështetjes sonë për Ukrainën. Ky samit, siç kam thënë gjithmonë, ka të bëjë me zbatimin, realizimin e tij," tha Rutte.
Ai përsëriti nevojën që aleanca të jetë në gjendje të mbrohet në rast të ndonjë sulmi të mundshëm dhe bëri thirrje për më shumë prodhim industrial të mbrojtjes.
I pyetur nëse SHBA-ja është ende një anëtare e përkushtuar e NATO-s mes ofertës për marrjen e Groenlandës apo tërheqjes së trupave nga Evropa, Rutte siguroi se angazhimi është i pranishëm.
"Pra, përkushtimi është atje, pa dyshim. Gjithashtu, për shkak se NATO është atje, është në interesin e SHBA-së të parandalojë, për shembull, nëndetëset e Rusisë që të përfundojnë në brigjet e Shteteve të Bashkuara, në mënyrë që SHBA të qëndrojnë të sigurta," shtoi ai.