Shefi i NATO-s: SHBA-ja mbetet plotësisht e përkushtuar ndaj mbrojtjes kolektive të aleancës

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11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte riafirmoi sot angazhimin e SHBA-së ndaj aleancës transatlantike, duke theksuar se Washingtoni vazhdon të luajë rol udhëheqës në mbrojtjen kolektive të NATO-s, transmeton Anadolu.
"SHBA-ja mbetet plotësisht e përkushtuar ndaj NATO-s", u tha Rutte gazetarëve gjatë një konference të përbashkët për mediat me kryeministrin norvegjez Jonas Gahr Store në Bruksel.
"Ne e shohim atë angazhim çdo ditë në të gjithë aleancën me trupat amerikane në Evropë, udhëheqjen e SHBA-së brenda aleancës dhe kontributet e SHBA-së në mbrojtjen tonë kolektive", tha ai kur u pyet nëse Norvegjia mund të mbështetet ende te NATO-ja dhe SHBA-ja në rast të një sulmi.
Rutte tha se angazhimi i Washingtonit demonstrohet nëpërmjet veprimeve konkrete, duke vënë në dukje se SHBA-ja vazhdon të mbështesë çdo ditë arkitekturën e sigurisë së NATO-s. Ai theksoi rëndësinë strategjike në rritje të Arktikut dhe Veriut të Lartë, duke përshkruar ekspertizën dhe udhëheqjen e Norvegjisë si thelbësore për qëndrimin e aleancës në rajon.
Ndërkaq, Store theksoi se rritja e shpenzimeve të mbrojtjes duhet të koordinohet midis aleatëve për të forcuar aftësitë e përgjithshme të NATO-s dhe planet rajonale të mbrojtjes. Ai vuri në dukje se të gjitha vendet nordike janë integruar tani në strukturën komanduese të NATO-s në Norfolk, Virxhinia, duke reflektuar realitetet në zhvillim të sigurisë dhe përgjegjësinë në rritje të Evropës brenda aleancës.
Më herët sot, Store u takua edhe me presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa dhe presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen.