Shefi i NATO-s: Rusia do të mbetet kërcënim afatgjatë për sigurinë euroatlantike edhe pas përfundimit të luftës

Ayhan Şimşek
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Rusia do të vazhdojë të paraqesë kërcënim afatgjatë për sigurinë euroatlantike edhe pas përfundimit të luftës kundër Ukrainës, paralajmëroi Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, raporton Anadolu.
Duke folur në një konferencë të përbashkët për media në Berlin me kancelarin gjerman Friedrich Merz, Rutte u bëri thirrje aleatëve të vazhdojnë presionin ndaj Moskës, të përshpejtojnë gatishmërinë mbrojtëse dhe të investojnë më shumë në industrinë e mbrojtjes.
“Duhet të vazhdojmë presionin ndaj Rusisë. Edhe kur lufta e saj kundër Ukrainës të përfundojë, Rusia do të mbetet një kërcënim afatgjatë për sigurinë euroatlantike”, tha Rutte, duke shtuar se mjedisi ndërkombëtar i sigurisë është bërë më i paqëndrueshëm dhe më kompleks.
Ai falënderoi Gjermaninë për mbështetjen e saj të fortë financiare dhe ushtarake për Ukrainën dhe tha se samiti i NATO-s javën e ardhshme në Ankara do t’u japë aleatëve dhe partnerëve mundësinë të diskutojnë për ndihmë të qëndrueshme, të parashikueshme dhe afatgjatë për sigurinë e Ukrainës.
Rutte theksoi se, megjithëse vendet evropiane po japin mbështetje të madhe për Kievin, mbështetja e vazhdueshme e SHBA-së mbetet kyç për ruajtjen e kapaciteteve mbrojtëse të Ukrainës.
“Kur bëhet fjalë për mbrojtjen e Ukrainës, SHBA-ja mbetet e domosdoshme. Rrjedha e mbështetjes kyç nga SHBA-ja drejt Ukrainës vazhdon”, tha ai, duke nënvizuar rëndësinë e sistemeve të mbrojtjes ajrore Patriot për mbrojtjen e infrastrukturës kritike të Ukrainës, përfshirë infrastrukturën energjetike dhe qytetet.
“Vetëm SHBA-ja mund ta bëjë këtë në këtë shkallë dhe vazhdon ta bëjë, si dhe të ndihmojë në shumë mënyra të tjera, të cilat jo gjithmonë mund të zbulohen në një konferencë për media”, shtoi ai.