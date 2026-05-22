Shefi i NATO-s e quan Turqinë "shembull të shkëlqyer" të organizimit të industrisë së mbrojtjes

Gizem Nisa Çebi Demir
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Shefi i NATO-s tha të premten se nevoja urgjente e aleancës për të rritur prodhimin industrial të mbrojtjes do të diskutohet në samitin e korrikut në Ankara, duke e vlerësuar Turqinë si “një shembull i shkëlqyer i organizimit të një baze industriale të mbrojtjes”, raporton Anadolu.
“Ne duhet të prodhojmë më shumë, por qartë edhe baza industriale e mbrojtjes po bën këtë ndryshim mendësie, i cili është shumë i nevojshëm, dhe këtu Turqia, me mbi 3.000 kompani, është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe gjithashtu një shembull i shkëlqyer i organizimit të një baze industriale të mbrojtjes”, tha Sekretari i Përgjithshëm Mark Rutte në një konferencë për shtyp pas takimit të ministrave të jashtëm të NATO-s në Helsingborg të Suedisë.
Rutte tha se ministrat e jashtëm diskutuan forcimin e aleancës dhe riafirmimin e angazhimeve për mbrojtje kolektive përpara samitit të 7-8 korrikut në Ankara, kryeqytetin e Turqisë.
“Ndajmë angazhime të përbashkëta për mbrojtjen tonë kolektive dhe për ta bërë aleancën më të fortë, dhe kjo është ajo që kemi diskutuar sot këtu në Helsingborg, sepse kërcënimet me të cilat përballemi janë reale dhe ne jemi të përkushtuar që NATO të mbetet e gatshme për çdo sfidë sot, nesër dhe përtej”, tha ai.
Duke komentuar përgatitjet për samitin në Ankara dhe gjendjen aktuale të aleancës, Rutte tha se NATO është “më e harmonizuar sot se më parë”.
“Gjithmonë ka diskutime, dhe kur mblidhemi në një takim ministror si ky, kjo ndihmon për të harmonizuar qëndrimet. Në fund të gjithë kemi të njëjtin qëllim, dhe duhet të punojmë drejt tij”, tha ai.
Rutte tha se Turqia do të “organizojë një shfaqje mbresëlënëse në Ankara” dhe se samiti do të fokusohet fuqishëm në rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes dhe në rrugën drejt objektivit prej 5 për qind.
Ai gjithashtu konfirmoi se presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy do të marrë pjesë në samitin e Ankarasë.
“E kam ftuar tashmë. Po, e kam ftuar. Ai do të jetë atje”, tha Rutte.
- Nevoja për të “prodhuar më shpejt në të dy anët e Atlantikut”
Rutte gjithashtu vuri në dukje se aleatët kishin bërë “një angazhim historik” në samitin e Hagës vitin e kaluar për të investuar 5 për qind të PBB-së në mbrojtje dhe tha se përparimi tashmë është i dukshëm.
“Investimet në mbrojtje nga aleatët evropianë dhe Kanadaja janë rritur me 20 për qind. Ky trend do të vazhdojë”, tha ai, duke shtuar se ministrat diskutuan se si vendet po “ndërtojnë një rrugë të besueshme drejt 5 përqindëshit”.
Rutte tha se aleatët e NATO-s e kuptojnë se nivelet aktuale të prodhimit industrial nuk janë të mjaftueshme për nevojat në rritje të mbrojtjes.
“Ne e dimë se sot industritë tona nuk janë në gjendje të prodhojnë gjithçka që na nevojitet, prandaj ministrat e jashtëm trajtuan këtë nevojë urgjente për të rritur prodhimin industrial të mbrojtjes në gjithë aleancën”, tha ai. “Duhet të prodhojmë më shpejt dhe në shkallë më të madhe në të dy anët e Atlantikut”, shtoi Rutte.
Ai tha se ministrat ranë dakord që vendet anëtare të NATO-s duhet të vazhdojnë të forcojnë bashkëpunimin për të rritur kapacitetin industrial të mbrojtjes, ndërsa aleatët rrisin investimet dhe prodhimin.
Rutte theksoi gjithashtu se aleatët evropianë dhe Kanadaja po marrin më shumë përgjegjësi për sigurinë kolektive, duke thënë se kjo do ta bëjë “gjithë aleancën më të fortë, të ankoruar fort në lidhjen transatlantike”.
“Dua të jem shumë i qartë, angazhimi i aleatëve për Nenin 5 është i pakushtëzuar”, tha Rutte, duke iu referuar klauzolës së famshme të mbrojtjes kolektive të NATO-s.
“Vendosmëria dhe aftësia jonë për të mbrojtur çdo aleat është absolute. Nëse dikush do të ishte aq i pamend sa të na sulmonte, përgjigjja do të ishte shkatërruese. Kjo është një aleancë mbrojtëse. Po e forcojmë NATO-n për të penguar agresionin dhe për të siguruar që jemi të aftë ta mbrojmë nëse është e nevojshme”, tha Rutte.