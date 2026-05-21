Shefi i NATO-s: Disa aleatë nuk po kontribuojnë mjaftueshëm për mbështetjen ndaj Ukrainës

Melike Pala
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte ka deklaruar se aleatët e NATO-s nuk po kontribuojnë në mënyrë të barabartë për mbështetjen e Ukrainës, ndërsa disa vende nuk po bëjnë mjaftueshëm, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media së bashku me kryeministrin suedez, Ulf Kristersson, Rutte tha se mbështetja për Ukrainën mbetet e pabarabartë brenda aleancës me 32 anëtarë.
“Ka një numër të kufizuar vendesh, përfshirë Suedinë, që po japin shumë më tepër sesa pesha e tyre kur bëhet fjalë për mbështetjen ndaj Ukrainës”, tha ai.
Rutte tha se Kanadaja, Gjermania, Holanda, Danimarka dhe Norvegjia janë ndër vendet që po japin kontribute të mëdha, por theksoi se “shumë ende nuk po bëjnë mjaftueshëm”, duke theksuar atë që e përshkroi si një pabarazi të vazhdueshme në ndarjen e barrës brenda NATO-s.
Ai tha se ka propozuar që aleatët të angazhohen për të ndarë rreth 0,25 për qind të prodhimit të brendshëm bruto për mbështetje të lidhur me Ukrainën, por pranoi se propozimi nuk ka marrë mbështetje unanime nga vendet anëtare.
“Por, të paktën ka nisur debatin mes aleatëve”, tha ai duke shtuar se diskutimi tashmë “po zhvillohet intensivisht në NATO”. Rutte argumentoi se nëse aleatët bien dakord që Ukraina duhet të mbetet e fortë dhe të ecë drejt një paqeje të qëndrueshme, atëherë mbështetja duhet të shpërndahet në mënyrë më të barabartë brenda aleancës.
Ai riafirmoi qëndrimin parandalues të NATO-s, duke thënë se angazhimi i aleancës për të mbrojtur çdo shtet anëtar mbetet “absolut” ndërsa paralajmëroi për një “përgjigje shkatërruese” ndaj çdo sulmi mbi territorin e NATO-s.
Rutte shtoi se rritja e shpenzimeve të mbrojtjes nga aleatët evropianë dhe Kanadaja po ndihmon në zvogëlimin e varësisë së tepruar ndaj një aleati të vetëm, veçanërisht SHBA-së, duke e përshkruar këtë ndryshim si pjesë të përpjekjeve më të gjera për forcimin e kapaciteteve mbrojtëse evropiane.
“Është e nevojshme sepse në fund nuk mund të mbështetemi tepër dhe të vazhdojmë të kemi varësi të tepruar nga një aleat i vetëm. Kjo thjesht nuk është e shëndetshme”, shtoi ai.