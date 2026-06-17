Shefi i NATO-s bën thirrje për zgjidhje me kosto të ulët kundër dronëve

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17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka theksuar nevojën për mënyra më të lira dhe më të qëndrueshme për t’iu kundërvënë kërcënimeve nga dronët, transmeton Anadolu.
Në një konferencë për media në Bruksel, Rutte së bashku me kryeministrin letonez, Andris Kulbergs, tha se aleanca nuk mund të mbështetet pafundësisht te raketat e kushtueshme interceptuese për të neutralizuar sistemet pa pilot me kosto të ulët.
Rutte iu referua incidenteve të fundit me dronë në krahun lindor të NATO-s, përfshirë një rast kur avionët francezë të angazhuar në misionin e policimit ajror të Baltikut interceptuan dhe rrëzuan një dron që kishte hyrë në hapësirën ajrore të Letonisë.
“Incidente të tilla me dronë në krahun lindor të NATO-s tregojnë veprimet e rrezikshme dhe të papërgjegjshme të Rusisë, por gjithashtu tregojnë edhe një herë vendosmërinë dhe aftësinë e NATO-s për të penguar dhe mbrojtur”, tha Rutte.
Megjithatë, ai paralajmëroi se aleanca duhet të përshtatë qasjen e saj mbrojtëse me realitetet në ndryshim të fushëbetejës.
“Natyrisht, në afat të gjatë, nuk mund të vazhdojmë të rrëzojmë dronët me raketa interceptuese shumë të kushtueshme. Duhet të gjejmë disa teknika neutralizimi që kanë të njëjtën kosto si dronët”, tha Rutte.
Kulbergs, nga ana e tij, përkrahu të njëjtit qëndrim të shefit të NATO-s për nevojën e përshtatjes së shpejtë, duke theksuar se qeveria e tij po i jep përparësi investimeve në kapacitete kundër dronëve me kosto efektive, krahas rritjes së shpenzimeve për mbrojtjen.
“Po përshtatemi me kërcënimet në kohë reale duke investuar në kapacitete kundër dronëve me kosto efektive dhe ky është prioriteti i qeverisë sime tani, në mënyrë që të sigurojmë sa më shpejt një qiell të sigurt”, tha ai.