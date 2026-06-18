Shefi i mbrojtjes i SHBA-së kërkon një aleancë ushtarake "të linjës së ashpër" të NATO-s

Muhammed Yasin Güngör
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, u bëri thirrje anëtarëve të NATO-s që t'i rikthehen një "aleance ushtarake të linjës së ashpër" si pjesë e një ndryshimi strategjik drejt "NATO 3.0", raporton Anadolu.
"NATO 3.0 është njohja pas Luftës së Ftohtë se duhet t'i kthehemi një aleance të vërtetë ushtarake të linjës së ashpër, me kapacitete reale ushtarake të afta për të ushtruar parandalim pikërisht këtu në kontinent", tha ai duke folur në selinë e NATO-s.
Në deklaratat e transmetuara drejtpërdrejt, ai theksoi se qëllimi i kornizës së re është që vendet evropiane të marrin drejtimin për mbrojtjen konvencionale të Evropës.
Shefi i mbrojtjes vuri në dukje se ndërsa shumë aleatë po i zbatojnë angazhimet e marra në Samitin e fundit të Hagës, të tjerët "ende duhet të bëjnë më shumë".
Ai premtoi se do të vazhdojë të jetë i drejtpërdrejtë si në takimet private ashtu edhe në ato publike për të siguruar që aleatët "po rrisin angazhimin" për të përmbushur premtimet e tyre.
Hegseth theksoi buxhetin e propozuar prej 1,5 trilion dollarësh të SHBA-së për mbrojtjen për vitin fiskal 2027 si një "mesazh përfundimtar për botën" lidhur me domosdoshmërinë e investimeve ushtarake.
Ai argumentoi se këto fonde do të rindërtojnë "arsenalin e lirisë" për të mbrojtur interesat amerikane, duke ofruar njëkohësisht një mbështetje të nevojshme për aleatët.
Deklaratat u bënë ndërsa Hegseth vizitoi Brukselin për takimet e ministrave të mbrojtjes të NATO-s në prag të samitit të 7-8 korrikut në Ankara.
"Ne ... presim me padurim Ankaranë dhe gjërat e mëdha që presidenti (amerikan) (Donald) Trump dhe liderët e tjerë do të jenë në gjendje të bëjnë për NATO-n", tha Hegseth, i cili ishte përkrah sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte.
Trump ka qenë ashpër kritik ndaj NATO-s, veçanërisht për çështjen e ndarjes së barrës.