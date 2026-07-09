Shefi i kuzhinës Fatih Tutak përgatiti darkën gala të liderëve në Samitin e NATO-s

Özlem Limon
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Menuja e darkës zyrtare gala e dhënë për nder të liderëve në kuadër të Samitit të 36-të të Kryetarëve të Shteteve dhe Qeverive të NATO-s të mbajtur në Kompleksin Presidencial është përgatitur nga Fatih Tutak, shefi i kuzhinës me dy yje Michelin, transmeton Anadolu.
Sipas deklaratës së bërë për këtë temë, liderët e 32 vendeve anëtare të NATO-s, krerët e ftuar të shteteve dhe delegacione të nivelit të lartë morën pjesë në darkën gala të organizuar nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan.
Tutak, i cili në qendër të karrierës së tij ka vendosur përfaqësimin e kuzhinës turke në arenën ndërkombëtare, bashkoi trashëgiminë gastronomike të Turqisë me krerët botërorë, në darkën zyrtare gala të Samitit të 36-të të Liderëve të NATO-s.
Tutak, opinionet e të cilit u përfshinë në deklaratë, vuri në dukje sa vijon lidhur me vlerësimin e tij për darkën gala:
"Ishte një nder i madh për ne që të përfaqësonim kuzhinën turke në një tryezë kaq të veçantë. Në këtë menu kishim dëshirën që përmes një gjuhe bashkëkohore të përshkruanim produktet e ardhura nga rajone të ndryshme të Turqisë, mundin e prodhuesve dhe kujtesën tonë të kuzhinës. Ishte shumë e vlefshme për ne që të ishim pjesë e këtij takimi të rëndësishëm të organizuar nga Turqia".
Një menu speciale gala që pasqyron trashëgiminë e rrënjosur thellë të kuzhinës turke iu ofrua liderëve, përfshirë presidentin e SHBA-së, Donald J. Trump, presidentin francez Emmanuel Macron, kancelarin gjerman Friedrich Merz, kryeministrin e Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer dhe kryeministren italiane Giorgia Meloni.
Menuja e paraqitur kishte në qendër diversitetin e produkteve rajonale të Anadollit, bashkëpunimet me prodhuesit vendas dhe kujtesën e rrënjosur thellë të kuzhinës turke. Shijet tradicionale turke iu ofruan të ftuarve duke u riinterpretuar me teknika bashkëkohore dhe prezantime elegante.
Menuja e krijuar pas javësh përgatitjeje, bashkoi karakterin e kuzhinës tradicionale turke me një qasje teknike bashkëkohore. Tutak, i cili menaxhoi personalisht çdo fazë nga përzgjedhja e produktit deri në vendosjen e pjatave, përgatiti menunë në përputhje me parimet e sezonalitetit, prodhimit vendas dhe qëndrueshmërisë.
Një pjesë e konsiderueshme e produkteve të përdorura në menu u furnizuan nga prodhues në rajone të ndryshme të Turqisë. Kështu, darka gala shkoi përtej të qenit thjesht një menu zyrtare ftese dhe u shndërrua në një rrëfim gastronomik që përfaqëson diversitetin e produkteve të Turqisë, kulturën e kuzhinës dhe punën prodhuese.
Menuja përfshin bukë pite të pjekur me furrë guri me dru, gjalpë Trabzoni dhe mjaltë në hoje Hizan, perime me vaj ulliri dhe kos Denizli, levrek deti dhe meze me vezë peshku, me angjinarë maastik nga Urla me gjethe rrushi Tokat, bulgur me kërpudha, tandoori brinjë viçi, tandoori i djegur i Trabzonit, patëllxhan, paste domatesh e tymosur, "bakllava e qumështit" si dhe akullore Marash me shkumë pistaku Antepi dhe bergamot.