Shefi i Komunikimit të Turqisë, Duran: Kuzhina turke përfaqëson bollëkun, mikpritjen dhe kulturën

Büşra Nur Çakmak
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Drejtori i Komunikimeve të Presidencës së Turqisë, Burhanettin Duran theksoi rëndësinë kulturore të Javës së Kuzhinës Turke, duke e përshkruar ngjarjen vjetore si një festë të trashëgimisë së pasur kulinare dhe qytetëruese të Turqisë, transmeton Anadolu.
Në një postim sot në platformën turke të mediave sociale NSosyal, Duran tha se eventi, i mbajtur këtë vit për herë të pestë nën temën "Trashëgimia në një tryezë" dhe nën kujdesin e Zonjës së Parë Emine Erdogan, promovon shijet tradicionale të Anadollit së bashku me trashëgiminë e gjatë kulturore të Turqisë.
"Kujtesa e një kombi ndonjëherë jeton në një këngë popullore dhe ndonjëherë në zemrat e mbledhura rreth së njëjtës tryezë", tha Duran.
Ai shtoi se kuzhina turke për shekuj me radhë ka përfaqësuar jo vetëm ushqimin, por edhe "ndarjen, bollëkun, mikpritjen dhe kulturën".
Duran gjithashtu falënderoi shefat e kuzhinës, prodhuesit dhe të gjithë ata që kontribuojnë në ruajtjen dhe transmetimin e traditave kulinare turke te brezat e ardhshëm ndërsa përgëzoi pjesëmarrësit për Javën e Kuzhinës Turke.