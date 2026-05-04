Shefi i Këshillit të BE-së: Evropa ka nevojë për "vizion 360 shkallë" për sigurinë

Melike Pala
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, theksoi nevojën për një “vizion 360 shkallë” për sigurinë e Evropës, në mes të sfidave gjeopolitike në rritje, raporton Anadolu
Duke folur në një konferencë për shtyp së bashku me kryeministrin armen Nikol Pashinyan dhe kryeministrin irlandez Micheal Martin pas takimit të 8-të të samitit të Komunitetit Politik Evropian në Jerevan, Costa tha se kontinenti duhet të përshtatet me një mjedis gjithnjë e më kompleks, ku paqëndrueshmëria në rajonet fqinje ndikon drejtpërdrejt në sigurinë, ekonominë dhe furnizimin me energji të tij.
“Në kontekstin aktual gjeopolitik, është gjithnjë e më e qartë se kontinenti ynë ka nevojë për një vizion 360 gradë për sigurinë e tij. Duke u takuar këtu, në Armeni, në Kaukazin Jugor, kaq pranë Lindjes së Mesme – është një kujtesë e fortë se lufta në fqinjësinë e Evropës ka ndikim të drejtpërdrejtë në sigurinë tonë të përbashkët, furnizimin me energji dhe ekonominë tonë”, tha ai.
Costa theksoi se qasja e Evropës duhet të mbështetet në bashkëpunim shumëpalësh, duke nënvizuar rolin e Kombeve të Bashkuara dhe respektimin e së drejtës ndërkombëtare.
Ai e përshkroi takimin si “historik”, duke theksuar pjesëmarrjen e presidentit të Azerbajxhanit, Ilham Aliyev përmes video-konferencës si një shenjë e angazhimit diplomatik në rajon.
“Kjo do të thotë se ky samit do të kujtohet përgjithmonë si një samit i paqes në Kaukaz – i mundësuar nga vendime të guximshme politike dhe përpjekje të durueshme diplomatike”, tha ai.
Costa theksoi se paqja dhe stabiliteti i qëndrueshëm duhet të ndërtohen mbi institucione demokratike rezistente dhe bashkëpunim më të fortë ekonomik mes vendeve fqinje.
Duke komentuar luftën në Ukrainë, ai ritheksoi se mbështetja për Ukrainën mbetet prioritet qendror.
“Bashkimi Evropian do të qëndrojë pranë Ukrainës për aq kohë sa të jetë e nevojshme për të arritur një paqe të qëndrueshme, të drejtë dhe afatgjatë, në respekt të plotë të integritetit territorial të Ukrainës”, tha ai, duke shtuar se avancimi i procesit të anëtarësimit të Kievit në BE, përmes hapjes së grupit të parë të negociatave, duhet të ndodhë “sa më shpejt të jetë e mundur”.