Shefi i IAEA-së thekson diplomacinë para bisedimeve SHBA–Iran në Zvicër

Şeyma Erkul Dayanç
21 qershor 2026•Përditësim: 21 qershor 2026
Kreu i organit mbikëqyrës bërthamor i OKB-së ka theksuar rëndësinë e diplomacisë teksa delegacionet e SHBA-së dhe Iranit përgatiten për bisedime në Zvicër, transmeton Anadolu.
“Në këtë moment kritik, është e rëndësishme t’i jepet diplomacisë çdo mundësi për të pasur sukses,” tha drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA), Rafael Mariano Grossi, në rrjetin social amerikan X.
Grossi tha se është takuar në Burgenstock me ministrin e Punëve të Jashtme të Zvicrës, Ignazio Cassis, për të vlerësuar zhvillimet e fundit lidhur me Iranin dhe rolin e IAEA-së në negociata, si dhe e falënderoi Zvicrën për “mbështetjen e saj afatgjatë” ndaj agjencisë dhe për angazhimin në diplomacinë shumëpalëshe.
Më herët, Cassis gjithashtu u takua me ministrin Iranian të Punëve të Jashtme, Abbas Araghchi, para bisedimeve të drejtpërdrejta midis SHBA-së dhe Iranit në Burgenstock të Zvicrës.
Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit të Islamabadit të mërkurën nga presidenti amerikan, Donald Trump dhe presidenti Iranian, Masoud Pezeshkian, hapi rrugën për bisedime të drejtpërdrejta në Zvicër.