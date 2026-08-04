Shefi i Hezbollahut thotë se "nuk ka pengesë" për takimin publik me udhëheqjen siriane

Lina Altawell
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Sekretari i Përgjithshëm i Hezbollahut, Naim Qassem, tha se nuk ka "asnjë pengesë" për mbajtjen e një takimi publik midis grupit të tij dhe udhëheqjes siriane, transmeton Anadolu.
"Nuk ka asnjë pengesë për mbajtjen e një takimi publik midis Hezbollahut dhe udhëheqjes siriane në një kohë të përshtatshme", tha Qassem në një fjalim televiziv në televizionin Al-Mayadeen të grupit.
Hezbollahu hyri publikisht në luftën civile të Sirisë në vitin 2013 në mbështetje të regjimit të ish-Presidentit Bashar Asad. Ndërsa konfrontimi i tij me Izraelin u intensifikua në vitin 2024, grupi tërhoqi një pjesë të madhe të luftëtarëve të tij përsëri në Liban.
Ofensiva e mëvonshme nga forcat e opozitës siriane dhe rënia e regjimit të Asadit në dhjetor 2024 i dhanë fund në mënyrë efektive pranisë ushtarake të Hezbollahut në Siri.
"Ne theksojmë rëndësinë dhe domosdoshmërinë e një marrëdhënie vëllazërore, pozitive dhe bashkëpunuese midis Libanit dhe Sirisë", tha Qassem.
"Një Siri e qëndrueshme është një shtyllë mbështetjeje për Libanin, ashtu si një Liban i qëndrueshëm është një shtyllë mbështetjeje për Sirinë", shtoi ai.
Në qershor, Presidenti sirian Ahmad al-Sharaa tha se Siria do të ishte e përgatitur të angazhohej me Hezbollahun "nëse kjo do t'u sillte dobi të dy kombeve".
"Ne do të ulemi në të njëjtën tryezë me Hezbollahun nëse kjo i shërben interesave të Sirisë dhe Libanit", tha ai në një intervistë me Al Mashhad TV në Damask.
Qassem u bëri thirrje autoriteteve libaneze të ndalojnë atë që ai e përshkroi si "lëshime falas", të angazhohen në dialog me "rezistencën", të rindërtojnë unitetin e brendshëm dhe të japin përparësi sovranitetit kombëtar.
"Negociatat e drejtpërdrejta (me Izraelin) nuk kanë sjellë asgjë tjetër veçse turp, poshtërim, zhgënjim dhe lëshime të njëpasnjëshme në Liban", tha ai.
Shefi i Hezbollahut u bëri thirrje autoriteteve libaneze të "ndalojnë së bëri lëshime falas, të angazhohen në dialog me rezistencën, të riparojnë situatën e brendshme dhe të japin përparësi sovranitetit".
Libani dhe Izraeli zhvillojnë një raund të shtatë negociatash të drejtpërdrejta në kryeqytetin italian Romë për të diskutuar zbatimin e një marrëveshjeje kornizë të ndërmjetësuar nga SHBA-të, e cila parashikon një tërheqje graduale të Izraelit nga i gjithë territori i pushtuar libanez në këmbim të vendosjes së ushtrisë libaneze në ato zona dhe çarmatosjes së grupeve të armatosura, një referencë për Hezbollahun.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Libanit, që nga 2 marsi, sulmet izraelite ndaj Libanit kanë vrarë 4.333 persona dhe kanë plagosur 12.236 të tjerë.