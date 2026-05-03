Shefi i diplomacisë i Kuvajtit nesër viziton Turqinë

Can Efesoy
03 Maj 2026•Përditësim: 03 Maj 2026
Ministri i Punëve të Jashtme i Kuvajtit, Jarrah Al-Ahmad Al-Sabah, nesër do të vizitojë Turqinë dhe do të takohet me homologun e tij turk Hakan Fidan për bisedime, sipas burimeve diplomatike turke.
Gjatë takimeve, Fidan pritet të diskutojë hapa për forcimin e mekanizmave ekzistues për thellimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dypalëshe.
Ai gjithashtu pritet të theksojë rëndësinë e bashkëpunimit në fushat ushtarake, të mbrojtjes dhe lidhshmërisë, në dritën e zhvillimeve aktuale në rajon, si dhe nevojën për veprim të përbashkët dhe pronësi më të fortë rajonale përballë sfidave në rritje.
Fidan pritet të deklarojë se Turqia mbetet në kontakt të vazhdueshëm me palët për të mbështetur një rezultat pozitiv në negociatat mes SHBA-së dhe Iranit dhe për të ndihmuar në përfundimin e luftës sa më shpejt të jetë e mundur.
Ai gjithashtu pritet të theksojë rëndësinë e rikthimit të përhershëm të lirisë së lundrimit në Ngushticën e Hormuzit dhe të deklarojë se Izraeli po vazhdon politika që përhapin paqëndrueshmëri dhe konflikt në rajon.
Po ashtu ministri pritet të shprehet se qeveria e kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, vazhdon të shkelë armëpushimin në Gaza dhe të kryejë veprime të paligjshme në Bregun Perëndimor, duke përshpejtuar hapa që minojnë zgjidhjen me dy shtete.
Ai gjithashtu pritet të bëjë thirrje për kalimin në fazën e dytë të marrëveshjes së paqes në Gaza dhe për përmirësimin e kushteve humanitare, si dhe të konsultohet mbi punën e Komitetit të Paqes, ku Turqia dhe Kuvajti janë anëtare themeluese.
Fidan pritet të theksojë se komuniteti ndërkombëtar nuk duhet të lejojë zgjerimin e okupimit izraelit në Liban apo përkeqësimin e mëtejshëm të krizës humanitare atje.
Marrëdhëniet dypalëshe
Marrëdhëniet mes Turqisë dhe Kuvajtit po forcohen në shumë sektorë, me koordinim të ngushtë për çështje rajonale dhe ndërkombëtare. Të dy vendet synojnë rritjen e tregtisë, e cila ka kaluar 1 miliard dollarë, drejt 5 miliardë dollarëve.
Përfundimi i negociatave për një marrëveshje të tregtisë së lirë mes Turqisë dhe Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit pritet të rrisë tregtinë dhe investimet e ndërsjella.