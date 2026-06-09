Shefat ushtarakë pakistanezë dhe libanezë diskutojnë për sigurinë rajonale mes sulmeve izraelite në Liban

Islam Uddin
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Shefat ushtarakë të Pakistanit dhe Libanit diskutuan sot për situatën e sigurisë rajonale dhe bashkëpunimin ushtarak dypalësh mes sulmeve izraelite në Liban, transmeton Anadolu.
Komandanti i përgjithshëm i Forcave të Armatosura Libaneze, gjenerali Rodolphe Haykal u takua me shefin e Shtabit të Ushtrisë së Pakistanit dhe njëherësh shef i Forcave të Mbrojtjes, Field Marshall Syed Asim Munir në Shtabin e Përgjithshëm në Rawalpindi, tha krahu i mediave ushtarake pakistaneze në një deklaratë.
"Gjatë takimit, të dy personalitetet shkëmbyen mendime mbi çështjet me interes të ndërsjellë, mjedisin rajonal të sigurisë në zhvillim, bashkëpunimin në mbrojtje dhe perspektivat për zgjerimin e marrëdhënieve ushtarake dypalëshe", thuhet në deklaratë.
"Diskutimet u fokusuan në forcimin e ndërveprimeve profesionale, bashkëpunimin stërvitor dhe lidhjet institucionale midis forcave të armatosura të dy vendeve". Ushtria libaneze ka thënë më herët se Haykal udhëtoi për në Pakistan me ftesë të Munirit", thuhet më tej.
Vizita vjen në mes të përpjekjeve ndërmjetësuese të Pakistanit për t'i dhënë fund luftës së SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit, së bashku me nismat më të gjera diplomatike që synojnë ruajtjen e stabilitetit në Liban. Muniri sot ripohoi rëndësinë që Pakistani i kushton marrëdhënieve të tij të gjata me Libanin dhe nënvizoi angazhimin e ushtrisë pakistaneze për të rritur bashkëpunimin e mbrojtjes me Forcat e Armatosura të Libanit.
Haykal vlerësoi profesionalizmin dhe aftësitë operacionale të forcave të armatosura të Pakistanit dhe potencoi kontributin e tyre në paqen rajonale, stabilitetin dhe misionet paqeruajtëse ndërkombëtare.
Sulmet izraelite në Liban kanë vrarë më shumë se 3.600 njerëz, kanë plagosur mbi 11 mijë të tjerë dhe kanë zhvendosur më shumë se 1.6 milionë që nga 2 marsi, sipas zyrtarëve libanezë. Pakistani ka kontribuar prej kohësh me trupa në operacionet paqeruajtëse të OKB-së, përfshirë misionet në Liban, ku ka mbajtur një prani nën Forcën e Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Liban (UNIFIL).
Të hënën, OKB-ja tha se paqeruajtësit në Liban raportuan aktivitet të gjerë ushtarak izraelit në jug të Libanit dhe shkelje të përsëritura të hapësirës ajrore libaneze pavarësisht armëpushimit të shpallur javën e kaluar. Sipas UNIFIL-it, paqeruajtësit regjistruan 201 shkelje të hapësirës ajrore libaneze nga forcat izraelite, përfshirë helikopterë dhe avionë luftarakë, duke arritur në total gati 288 orë kohë fluturimi.
Misioni dokumentoi mbi 2.100 incidente të të shtënave me origjinë nga pozicionet izraelite, përfshirë jugun e "Linjës së Kaltër" zonën e operacioneve të UNIFIL-it, tha zëdhënësi i OKB-së, Farhan Haq.