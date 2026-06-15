Shefat e mbrojtjes të SHBA-së dhe Italisë zhvillojnë bisedime në Washington

Diyar Güldoğan
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, ka pritur në Pentagon për bisedime homologun e tij italian, Guido Crosetto, transmeton Anadolu.
“Është një partneritet afatgjatë dhe në peizazhin jetik global të sotëm partneriteti ynë është më i rëndësishëm se kurrë”, tha Hegseth në takim.
Hegseth theksoi konceptin “NATO 3.0”, një nismë e përqendruar në forcimin e rolit të Evropës brenda aleancës duke u dhënë shteteve anëtare përgjegjësinë kryesore për mbrojtjen e tyre konvencionale.
Ai theksoi angazhimin e aleatëve për të shpenzuar 5 për qind të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen si një standard të ri, duke shtuar se Italia është ndër partnerët që po ecin përpara në këtë përpjekje.
“Ne shohim partnerë dhe Italia është sigurisht një prej tyre, që po ecin përpara në këtë aspekt”, tha ai.
Dy zyrtarët gjithashtu diskutuan bashkëpunimin dypalësh në industrinë e mbrojtjes, ndërsa Hegseth vuri theksin te përpjekjet e të dy vendeve për forcimin e paqes.
“Ne po ri-investojmë në bazën tonë industriale të mbrojtjes dhe në mbrojtjen tonë në mënyra që, sipas nesh, i tregojnë botës se sa seriozisht e marrim sigurinë tonë, por edhe sigurinë kolektive”, tha ai.
“Ka ende shumë për t’u bërë për ndërtimin e NATO-s 3.0 dhe presim me padurim të punojmë së bashku me ju”, shtoi Hegseth.
Nga ana e tij, Crosetto riafirmoi angazhimin e Italisë ndaj aleancës me SHBA-në.
“Marrëdhënia jonë me SHBA-në nuk është vetëm politike, ajo bazohet në vlera, në historinë e përbashkët dhe në atë që duhet të bëjmë për të ardhmen”, tha Crosetto.
“Nuk ka alternativë ndaj marrëdhënies transatlantike për ne. Kjo është arsyeja pse roli ynë brenda NATO-s dhe gjithashtu në nivel dypalësh do të jetë gjithmonë krah për krah me Shtetet e Bashkuara për t’u përballur me sfidat e ardhshme”, shtoi ai.