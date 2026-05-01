SHBA, të paktën 5 të plagosur në sulmin me thikë në një shkollë të mesme

Asiye Latife Yılmaz
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Të paktën pesë persona u plagosën në një incident me thikë në një shkollë të mesme në Tacoma, Washington, transmeton Anadolu.
Policia ndërhyri pas një raportimi për sulm me thikë ose përleshje në shkollën e mesme "Henry Foss. Sipas një zëdhënësi për CBS News, katër nxënës dhe një roje sigurie në kampus u plagosën, ndërsa si të plagosurit ashtu edhe i dyshuari kishin plagë nga thika ose prerje.
Zëdhënësja e Policisë së Tacomas, Shelbie Boyd, tha se i dyshuari është një nxënës dhe u ndalua në vendngjarje.
Më vonë u raportua se të gjashtë personat ndodheshin në gjendje stabile.
I dyshuari i mitur u akuzua për pesë raste të sulmit të shkallës së parë, ndërsa hetimet për rrethanat e ngjarjes vazhdojnë dhe motivet mbeten ende të paqarta.