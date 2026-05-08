SHBA, sulmi kibernetik shkakton probleme në platformën arsimore që përdoret nga mijëra shkolla dhe universitete

Asiye Latife Yılmaz
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Një sulm kibernetik ndaj "Canvas", platformës arsimore të përdorur gjerësisht shkaktoi ndërprerje të shumta të enjten në mijëra shkolla dhe universitete në të gjithë SHBA-në, raportuan mediat lokale, transmeton Anadolu.
Sipas "The Washington Post", grupi i hakerëve "ShinyHunters" mori përgjegjësinë për shkeljen e sigurisë në "Canvas", ndërsa Instructure, kompania pas platformës, nuk komentoi menjëherë për incidentin.
"Canvas", një platformë e përdorur për të menaxhuar notat, detyrat, videot e leksioneve dhe materialet e kursit, thuhet se u ndërpre në gati 9.000 shkolla, me hakerët që pretendojnë se kanë aksesuar miliarda mesazhe dhe të dhëna private.
Ndërkohë, studentët mbushën mediat sociale me shqetësime për humbjen e aksesit në materialet e studimit përpara provimeve përfundimtare.
"ShinyHunters" përshkruhet si një rrjet i lirshëm adoleshentësh dhe të rinjsh me bazë në SHBA dhe Mbretërinë e Bashkuar, dhe është lidhur gjithashtu me sulme të tjera kibernetike, përfshirë një që ka synuar degën Ticketmaster të Live Nation.
Universitetet dhe distriktet shkollore në të gjithë SHBA-në lëshuan alarme dhe siguri për studentët dhe prindërit pasi sulmi kibernetik ndërpreu funksionimin e "Canvas", për shumë institucione duke përfshirë Universitetin e Ajovës, Virginia Tech, Universitetin e Meksikës së Re, Universitetin e Floridës, Universitetin e Harvardit dhe Universitetin Johns Hopkins të cilët raportuan ndërprerje ose paralajmëruan studentët për përpjekje të mundshme phishing.