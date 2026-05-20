SHBA: Ridrejtuam 90 anije tregtare në Ngushticën e Hormuzit

Berk Kutay Gökmen
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
SHBA-ja tha të martën se deri më tani ka ridrejtuar 90 anije tregtare dhe ka çaktivizuar katër të tjera për të zbatuar bllokadën e presidentit Donald Trump ndaj anijeve që udhëtojnë për në dhe nga portet iraniane nëpërmjet Ngushticës së Hormuzit, transmeton Anadolu.
"Që nga 20 maji, forcat amerikane kanë ridrejtuar 90 anije dhe kanë çaktivizuar 4 për të siguruar pajtueshmërinë", tha Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) në platformën amerikane të mediave sociale X.
Tensionet rajonale kanë mbetur të larta që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar sulme hakmarrëse nga Teherani kundër Izraelit dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik si dhe mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad dështuan të siguronin një marrëveshje të qëndrueshme. Trumpi më vonë e zgjati armëpushimin për një kohë të pacaktuar, ndërsa mbajti bllokadë për anijet që udhëtojnë për në ose nga portet iraniane nëpërmjet rrugës ujore strategjike.
Ngushtica e Hormuzit është një nga pikat më të rëndësishme të ngulitjes së energjisë në botë, që lidh Gjirin Persik me tregjet ndërkombëtare. Ndërprerjet atje që nga fillimi i luftës me Iranin kanë ngritur shqetësime mbi furnizimet globale me naftë, karburant dhe gaz.