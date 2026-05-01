SHBA riafirmon angazhimin "e palëkundur" për mbrojtjen e Koresë së Jugut mes shqetësimeve për reduktimin e trupave

Islam Uddin
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Pentagoni ka refuzuar të komentojë mbi çdo ndryshim të mundshëm në nivelin e trupave amerikane në Korenë e Jugut, ndërsa ka theksuar angazhimin e fortë të Washingtonit ndaj aleatit të tij, raportoi agjencia e lajmeve Yonhap, transmeton Anadolu.
Deklaratat e një zyrtari të lartë të Pentagonit vijnë mes spekulimeve të shtuara për një reduktim të mundshëm të rreth 28.500 trupave amerikane të stacionuara në Korenë e Jugut, pas komenteve të Presidentit amerikan, Donald Trump, se administrata e tij po rishikon nivelin e trupave në Gjermani.
"Departamenti nuk komenton mbi ndryshime të mundshme në pozicionimin e forcave. Forcat amerikane në Kore mbeten të përqendruara në parandalim dhe gatishmëri", citoi agjencia një zyrtar të Pentagonit, duke riafirmuar se aleanca me Korenë e Jugut mbetet qendrore për stabilitetin rajonal.
"Angazhimi ynë për mbrojtjen e Republikës së Koresë është i palëkundur" shtoi zyrtari, duke përdorur emrin zyrtar të Koresë së Jugut.
Shqetësimet për një reduktim të mundshëm të trupave janë rikthyer periodikisht, veçanërisht ndërsa Washingtoni dhe Seuli diskutojnë modernizimin e aleancës së tyre për të adresuar sfidat e ndryshme të sigurisë në rajonin Indo-Paqësor.
Analistët sugjerojnë se këto diskutime mund të çojnë përfundimisht në rregullime të dislokimit të trupave për fleksibilitet më të madh operacional.
Raporte të mëparshme kishin sugjeruar se SHBA-ja po shqyrtonte zhvendosjen e mijëra trupave nga Koreja e Jugut në baza të tjera rajonale, përfshirë Guamin, megjithëse Pentagoni më parë i ka mohuar këto pretendime.